Побачив неточності в документах про народження: американець знайшов свою сім'ю через 42 роки (фото)

Американець Джиммі Тайден завжди знав, що його виховують прийомні батьки, а сам він родом із Чилі. У документах про всиновлення він побачив безліч нестикувань, тож розпочав власне розслідування, яке його жахнуло.

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Американець, якого викрали ще в дитинстві в Чилі, вперше зміг побачитися зі своєю матір'ю у 42 роки. Про це йдеться в матеріалі CNN.

Йдеться про Джиммі Ліпперта Тайдена. Він завжди знав, що його всиновили ще в дитинстві, але весь цей час його виховували люблячі та віддані прийомні батьки у Вірджинії. Жили вони в достатку і ні в чому ніколи не потребували.

Також чоловікові було відомо, що родом він насправді з Чилі, а не США, але більше подробиць про це не було.

Викрадення людей у Чилі: історія Джиммі Тайдена

"Мені сказали, що мене віддали на усиновлення з любові. Мене віддала мати, яка любила мене і хотіла для мене найкращого: життя, сповненого можливостей, освіти і сенсу", — розповідає Джиммі Ліпперт Тайден.

Життя складалося у 42-річного чоловіка добре. Спочатку він служив у морській піхоті США, після чого влаштувався на роботу адвокатом. Зараз він одружений і виховує двох маленьких доньок.

У 2012 році все змінилося. Прийомна мати показала чоловікові документи на усиновлення і він почав їх детально вивчати. Виявилося, що вони містили в собі величезну кількість нестикувань.

"Було три або чотири різні розповіді, які настільки розходилися між собою, що всі вони не могли бути правдою", — розповів Джиммі Тайден.

В одному з документів йшлося про те, що в нього не було ні батька, ні матері. В іншому ж залишилася адреса біологічної матері. У третьому було написано, що його віддали на усиновлення лише за кілька днів після народження, а в ще одному, що це сталося у дворічному віці.

Багато років пішло на те, щоб детально вивчити своє походження, але розслідування заходило в глухий кут, адже він не знав до кого можна звернутися з цим питанням.

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Викрадення людей у Чилі: подробиці злочинної схеми

Дружина чоловіка дізналася про справу Скотта Лібермана, який також був усиновлений у Чилі. Під час свого розслідування він дізнався, що насправді його викрали ще в дитинстві і є навіть спеціальна організація, яка допомагає людям із такою проблемою.

Виявилося, що відбувалися викрадення дітей за часів диктатури Аугусто Піночета (1973-1990 рр.). Тоді багато дітей із пологового будинку потрапляли одразу в агентства з усиновлення. Здебільшого йшлося про бідні сім'ї, чиїх дітей крали.

"За останнє десятиліття телекомпанія CNN зафіксувала безліч випадків крадіжки чилійських дітей при народженні. Влада країни стверджує, що священики, черниці, лікарі, медсестри та інші особи вступали в змову для проведення незаконних усиновлень, головним мотивом яких була нажива", — йдеться в повідомленні.

Кількість вкрадених дітей може обчислюватися тисячами, але офіційне розслідування всередині країни затягнулося, адже багато хто з організаторів злочинів уже помер, а лікарні, де й проводили афери, припинили існувати.

Викрадення людей у Чилі: возз'єднання з матір'ю

Джиммі Тайден практично відразу звернувся в організацію "Nos Buscamos", яка займається пошуком зниклих дітей. Йому запропонували здати тест ДНК і за кілька тижнів йому прийшов результат.

Його рідною матір'ю виявилася 69-річна Марія Гонсалес, яка всі 42 роки думала, що її син помер практично відразу після народження і його тіло викинули. За часів диктатури ставити зайві запитання було небезпечно, тож жінці довелося змиритися з втратою.

"Вона не могла в це повірити. Вона подумала, що це поганий жарт, тому що їй сказали, що її недоношена дитина померла. Вона не знала про мене, бо мене забрали в неї при народженні, їй сказали, що я помер, а коли вона попросила принести моє тіло, їй сказали, що його утилізували. І тому ми ніколи не тримали одне одного на руках, ніколи не обіймалися", — розповідає Джиммі Тайден.

Через 3 місяці після цього чоловік все ж таки дістався до Чилі і зміг обійняти свою біологічну матір, на яку чекав 42 роки свого життя. Він неймовірно щасливий, що це все ж таки трапилося, але водночас засмучений усією несправедливістю минулої системи, яка розлучала сім'ї.

З нагоди приїзду Джиммі Тайдена в Чилі зібралися всі його родичі, яких він не знав раніше. На святкуванні дня народження було 42 повітряні кульки, які чоловікові потрібно було лопати по черзі.

"Я почувався як загублений шматочок пазла, який був загублений упродовж 42 років, і в той момент я відчув, що знаходжусь там, де маю бути", — згадує чоловік.

Його прийомні батьки думали все життя, що всиновили дитину законно і були шоковані цією історією. Тепер у чоловіка дві сім'ї, які його дуже люблять.

Нагадаємо, 24 серпня повідомлялося, що жінка, яка зникла безвісти на 8 років, прийшла в поліцію з незрозумілою історією. Ліза Ху довгий час перебувала в розлуці зі своєю матір'ю, при цьому її не утримували проти її волі в місці, де вона провела 8 років свого життя. Називати його вона відмовилася.