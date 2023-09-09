Увидел неточности в документах о рождении: американец нашел свою семью спустя 42 года (фото)

Американец Джимми Тайден всегда знал, что его воспитывают приемные родители, а сам он родом из Чили. В документах об усыновлении он увидел множество несостыковок, поэтому начал собственное расследование, которое его ужаснуло.

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Американец, которого похитили еще в детстве в Чили, впервые смог увидеться со своей матерью в 42 года. Об этом говорится в материале CNN.

Речь идет про Джимми Липперта Тайдена. Он всегда знал, что его усыновили еще в детстве, но все это время его воспитывали любящие и преданные приемные родители в Вирджинии. Жили они в достатке и ни в чем никогда не нуждались.

Также мужчине было известно, что родом он на самом деле из Чили, а не США, но больше подробностей об этом не было.

Похищение людей в Чили: история Джимми Тайдена

"Мне сказали, что я был отдан на усыновление по любви. Меня отдала мать, которая любила меня и хотела для меня самого лучшего: жизни, полной возможностей, образования и смысла", — рассказывает Джимми Липперт Тайден.

Жизнь складывалась у 42-летнего мужчины хорошо. Сначала он служил в морской пехоте США, после чего устроился на работу адвокатом. Сейчас он женат и воспитывает двоих маленьких дочерей.

В 2012 году все изменилось. Приемная мать показала мужчине документы на усыновление и он начал их детально изучать. Оказалось, что они содержали в себе огромное количество несостыковок.

"Было три или четыре различных рассказа, которые настолько расходились между собой, что все они не могли быть правдой", — рассказал Джимми Тайден.

В одном из документов шла речь о том, что у него не было ни отца, ни матери. В другом же остался адрес биологической матери и ее имени. В третьем было написано, что его отдали на усыновление спустя всего несколько дней после рождения, а в еще одном, что это произошло в двухлетнем возрасте.

Много лет ушло на то, чтобы детально изучить свое происхождение, но расследование заходило в тупик, ведь он не знал к кому можно обратиться с этим вопросом.

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Похищение людей в Чили: подробности преступной схемы

Жена мужчины узнала о деле Скотта Либермана, который также был усыновлен в Чили. В ходе своего расследования он узнал, что на самом деле он был украден еще в младенчестве и есть даже специальная организация, которая помогает людям с такой проблемой.

Оказалось, что происходили похищения детей во времена диктатуры Аугусто Пиночета (1973-1990 гг.). Тогда многие дети из роддома попадали сразу в агентства по усыновлению. В основном речь шла про бедные семьи, чьих детей воровали.

"За последнее десятилетие телекомпания CNN зафиксировала множество случаев кражи чилийских детей при рождении. Власти страны утверждают, что священники, монахини, врачи, медсестры и другие лица вступали в сговор для проведения незаконных усыновлений, главным мотивом которых была нажива", — говорится в сообщении.

Число украденных детей может исчисляться тысячами, но официальное расследование внутри страны затянулось, ведь многие из организаторов преступлений уже умерли, а больницы, где и проводили аферы, перестали существовать.

Похищение людей в Чили: воссоединение с матерью

Джимми Тайден практически сразу обратился в организацию "Nos Buscamos", которая занимается поиском пропавших детей. Ему предложили сдать тест ДНК и через несколько недель ему пришел результат.

Его родной матерью оказалась 69-летняя Мария Гонсалес, которая все 42 года думала, что ее сын умер практически сразу после рождения и его тело выбросили. Во времена диктатуры задавать лишние вопросы было опасно, поэтому женщине пришлось смириться с утерей.

"Она не могла в это поверить. Она подумала, что это плохая шутка, потому что ей сказали, что ее недоношенный ребенок умер. Она не знала обо мне, потому что меня забрали у нее при рождении, ей сказали, что я умер, а когда она попросила принести мое тело, ей сказали, что его утилизировали. И поэтому мы никогда не держали друг друга на руках, никогда не обнимались", — рассказывает Джимми Тайден.

Спустя 3 месяца после этого мужчина все же добрался до Чили и смог обнять свою биологическую мать, которую ждал 42 года своей жизни. Он невероятно счастлив, что это все же случилось, но в то же время огорчен всей несправедливостью прошлой системы, которая разлучала семьи.

По случаю приезда Джимми Тайдена в Чили собрались все его родственники, которых он не знал ранее. На праздновании дня рождения было 42 воздушных шарика, которые мужчине нужно было лопать по очереди.

"Я чувствовал себя как потерянный кусочек пазла, который был потерян в течение 42 лет, и в тот момент я почувствовал, что нахожусь там, где должен быть", — вспоминает мужчина.

Его приемные родители думали всю жизнь, что усыновили ребенка законно и были в шоке от этой истории. Теперь у мужчины две семьи, которые его очень любят.

Напомним, 24 августа сообщалось, что женщина, пропавшая без вести на 8 лет, пришла в полицию с непонятной историей. Лиза Ху долгое время находилась в разлуке со своей матерью, при этом ее не удерживали против ее воли в месте, где она провела 8 лет своей жизни. Называть его она отказалась.