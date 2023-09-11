Забороняють шукати: чоловік загубив 162 млн фунтів на звалищі (фото)

Чоловік уже 10 років бореться з чиновниками з міськради, сподіваючись, що коли-небудь знайде свій пристрій вартістю близько 162 млн фунтів стерлінгів. Тепер він погрожує звернутися до суду.

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Джеймс Гоуеллс із Великої Британії стверджує, що на жорсткому диску, який випадково викинула його колишня дружина, зберігалося 8000 біткоїнів. Сьогодні їхня вартість могла б становити 162 млн фунтів стерлінгів, але, за його словами, міськрада не дозволяє йому їх шукати. Про це пише Daily Star.

Чоловік з Ньюпорта стверджує, що жорсткий диск, який містив 8000 біткоїнів, був випадково викинутий у 2013 році. Після втрати Джеймс звернувся до місцевої ради за дозволом забрати його зі звалища Newport City Council Landfill, але отримав відмову. Ось уже 10 років 38-річний британець бореться з чиновниками, сподіваючись, що коли-небудь знайде свій пристрій вартістю близько 162 млн фунтів стерлінгів.

Рада Ньюпорта неодноразово відхиляла прохання чоловіка про доступ до об'єкта, пояснюючи це проблемами з дозволом і відсутністю реальної можливості знайти маленький пристрій. Тепер Джеймс погрожує звернутися до суду.

Ось уже 10 років 38-річний британець бореться з чиновниками Фото: Wales News Service

У відкритому листі, направленому його командою юристів голові юридичного відділу ради, міську владу звинувачують в ігноруванні прохань британця про зустріч, і вона вимагає негайно надати йому доступ на звалище для пошуку жорсткого диска, на який, як стверджує Джеймс, у нього є законне право.

"Міська рада Ньюпорта продовжує ігнорувати наші прохання про зустріч, реальну розмову за столом, щоб визначити подальші дії. Вони продовжують упиратися. Залишається тільки один варіант — судовий розгляд. У мене є команда і ми готові довести справу до Високого і Верховного судів, якщо буде потрібно", — сказав він.

У своєму листі юристи встановили для ради крайній термін для відповіді — понеділок, 18 вересня, після чого вони мають намір почати судовий процес.

"Безглуздо, що вони не обговорили з нами, як зробити це безпечно, без шкоди для навколишнього середовища і без витрат для ради. Вартість монет, як і раніше, життєздатна і зростатиме з часом", — додав чоловік.

Джеймс Гоуеллс був одним із перших, хто почав працювати з біткоїном, коли він з'явився 2009 року Фото: Wales News Service

Видання зазначає, що Джеймс Гоуеллс був одним із перших, хто почав працювати з біткоїном, коли він з'явився у 2009 році. Раніше він навіть пропонував міськраді частину своїх коштів, якщо йому вдасться їх знайти. Британець хотів "дати гроші жителям Ньюпорта" і "зробити місто криптомеккою для майбутніх поколінь".

"Жорсткий диск викинула моя колишня партнерка. Я не хочу її звинувачувати, це сталося абсолютно випадково. Але з юридичної точки зору пристрій покинув мій будинок, поки я спав, без моєї згоди. Тому за законами Великої Британії він може вважатися вкраденою власністю", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що переможець лотереї втратив цілий статок і був заарештований за вбивство. Чоловік мав отримувати приз щомісячними платежами по 156 тисяч доларів протягом 20 років. Попри звинувачення йому продовжували нараховувати гроші щомісяця незалежно від того, перебував він у в'язниці чи ні.

Також стало відомо, що жінку змусили віддати $1,3 млн колишньому чоловікові. Деніз Россі розірвала 25-річний шлюб і подала на розлучення з чоловіком Томасом лише через 11 днів після того, як виграла величезну суму в лотерею, зберігши свій виграш у таємниці. Суд зобов'язав жінку виплатити суму, яка становить вартість призу.