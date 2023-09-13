Пранкер продефілював у купальній шапці і целофані на тижні моди в Нью Йорку (відео)

Глядачі не помітили жарту, поки на сцені не з'явився охоронець і не виволок за куліси пранкера.

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Тиждень моди в Нью Йорку не обійшовся без скандалу. На одному з показів на сцені з'явився хлопець і пройшовся подіумом у оригінальному вбранні. Про це повідомляє StotyfullVeral.

На опублікованих кадрах видно, як в розпал показу перед глядачами показався хлопець-"модель". Він продемонстрував присутнім целофановий плащ і купальну шапочку.

Його дефіле зненацька перервала охорона заходу. На сцену вибіг чоловік і виволок модель зі сцени.

Повідомляється, що до цього моменту гості показу не зрозуміли, що на сцені відбувається щось не те.

Нагадаємо, що 21-річний блогер Таннер Кук в США записував розіграш для свого каналу на YouTube у торговому центрі Dulles Town Center, коли незнайомець, якого він знімав, розлютився і вистрілив йому в живіт.

Раніше повідомлялося, що у Польщі звільнили директора Бюро міжнародної політики Канцелярії президента Петра Гіллерта через розмову Анджея Дуди з російськими пранкерами Вованом і Лексусом.