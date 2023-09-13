Пранкер продефилировал в купальной шапке и целлофане на неделе моды в Нью Йорке (видео)

Зрители не заметили шутки, пока на сцене не появился охранник и не выволок за кулисы пранкера.

Related video

Неделя моды в Нью Йорке не обошлась без скандала. На одном из показов на сцене появился парень и прошелся по подиуму в оригинальном наряде. Об этом сообщает StotyfullVeral.

На опубликованных кадрах видно, как в разгар показа перед зрителями показался парень-"модель". Он продемонстрировал присутствующим целлофановый плащ и купальную шапочку.

Его дефиле неожиданно прервала охрана мероприятия. На сцену выбежал мужчина и выволок модель со сцены.

Сообщается, что до этого момента гости показа не поняли, что на сцене происходит что-то не то.

Напомним, что 21-летний блогер Таннер Кук в США записывал розыгрыш для своего канала на YouTube в торговом центре Dulles Town Center, когда незнакомец, которого он снимал, разозлился и выстрелил ему в живот.

Ранее сообщалось, что в Польше уволили директора Бюро международной политики Канцелярии президента Петра Гиллерта из-за разговора Анджея Дуды с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.