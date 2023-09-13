Побачив синьо-жовті квіти: москвич викликав поліцію через вінок біля пам'ятника (відео)

Прапор Ростовської області має три кольори — синій, жовтий та червоний. Житель Москви не помітив червоного кольору та викликав поліцію.

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У Москві місцевий житель викликав поліцію через нібито жовто-синій вінок, який лежав біля пам'ятника Платову. Про це повідомили в Telegram-каналі "Осторожно, Москва".

Зазначили, що квіти залишили біля пам'ятника отамана "Донського козачого війська" Матвія Платова, батьківщиною якого була Ростовська область. А він не був жовто-синій, а мав три кольори — синьо-жовтий-червоний (прапор Ростовської області).

"Москвич заявив у поліцію на вінок у квітах прапора Ростовської області, бо переплутав його з українським", — йшлося в повідомленні.

Місцевий житель не побачив ще одного кольору та викликав поліцію, адже подумав, що вінок залишили на честь України. Наряд поліції прибув на місце і показав червоний колір на квітах та на георгіївську стрічку. Російські правоохоронці оглянули місце біля пам'ятника та вирішили не забирати квіти.

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