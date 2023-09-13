Стіни змикаються: у Китаї водій показав вузький тунель через "печеру Бетмена" (відео)

Багато людей зазначили, що відчувають наближення нападу паніки, спостерігаючи за тим, як автомобіль крутиться і повертає у вузькій печері.

Related video

Кадри проїзду автомобіля вузьким тунелем у Китаї змусили людей "затамувати подих". Багато користувачів у соцмережах порівняли подорож із прогулянкою печерою Бетмена. Про це пише Daily Star.

Водій показав дорогу через тунель, який "викликає клаустрофобію". Багато глядачів навіть говорили, що відчувають наближення нападу паніки, спостерігаючи за тим, як автомобіль крутиться і повертає у вузькій печері. Деякі відзначили, що стіни змикаються.

Важливо

Назвали "руїнами": чоловік таємно побудував підземну печеру з 2 водоспадами поруч із будинком

Ролик, який набув широкого розголосу в соцмережах, був опублікований на сайті X (колишній Twitter). Люди порівнювали тунель із трасою з Mario Kart або печерою Бетмена.

"Чому ніхто з Warner Brothers і DC Comics не зняв тут початок фільму про Бетмена? Це чудовий вхід/вихід у його секретний притулок", — написав один із користувачів.

Інші глядачі зазначили, що людям із клаустрофобією було б важко проїхати цією дорогою.

"Жах! Не проходив через це, та й не хотів би! У мене клаустрофобія від одного погляду!" — написав один із них.

Видання зазначає, що це не єдина така "страшна" дорога в Китаї. Тунель Гуолянь прокладений уздовж і через гори Тайхан у Хусяні. Його довжина становить 1,2 кілометра, висота — 5 метрів, а ширина — 4 метри. Він був відкритий для руху в травні 1977 року і перетворив село на туристичну пам'ятку.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловіка виганяють із будинку-печери, яку він будував 50 років. Тепер він ризикує залишитися на вулиці. За півстоліття Ніссім Кахлон перетворив крихітну печеру на середземноморському пляжі на складний підземний лабіринт із вирубаними тунелями, мозаїчними підлогами, мережею сходів і камер.

Також стало відомо, що дослідник показав печеру з кристалами-вбивцями. Небезпечна Naica залишалася однією з таємниць Землі протягом тисячоліть. У 2000 році двоє шахтарів, які нічого не підозрювали, натрапили на це диво природи, що отримало назву "Гігантська кришталева печера".