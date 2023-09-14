"Шоколадна катастрофа": пранкер облив пастою кухню батьків із новими меблями (відео)

До запису ролика чорно-біла кухонна зона була абсолютно новою. Відео набрало понад 2,4 млн переглядів, але глядачі все ж цікавилися, навіщо було потрібно витрачати дорогу шоколадну пасту.

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Пранкер Кай Андерсон з Австралії вирішив ризикнути й покрив нову дизайнерську кухню батьків товстим шаром шоколадної пасти. Те, що з цього вийшло, він виклав соцмережах. Про це повідомляє The Daily Mail.

Пранкер, який веде TikTok під ніком @kaihspeakup, вирішив здивувати підписників. Раніше, до "шоколадної катастрофи", чорно-біла кухонна зона була абсолютно новою.

Відео набрало понад 2,4 млн переглядів. Але дехто задавався питанням про те, навіщо це все-таки було потрібно.

Водночас автор інсталяції все ж завбачливо підклав під шар шоколаду харчову плівку, щоб після фільмування було простіше все прибрати.

Складно сказати, скільки банок шоколадної пасти знадобилося для цього, але, судячи з усього, їх була неабияка кількість: кожен куточок кухні був у шоколаді, в тому числі й чайник.

Підписники також говорили про марнотратство автора відео і посилалися на те, що Nutella коштує недешево.

"У Nutella закінчився термін придатності, вірно?" — таким був один із коментарів. У відповідному коментарі йшлося про те, що ніхто б не дозволив Nutella зіпсуватися і зберігати такий величезний запас так довго.

Шоколадний пранк Шоколадний пранк

У ще одному з коментарів, яких, до слова, набралося понад півтори тисячі, обігрувалася назва пісні "Paint The Town Red" Doja Cat: "Я розмалюю місто Нутеллою"

Нагадаємо про рецепт оригінального італійського торта Капрезе: у ньому — тільки шоколад і горіхи, і жодної щіпки борошна.

Раніше повідомлялося, що торік у США працівники фабрики Mars впали в бак із гарячим шоколадом.