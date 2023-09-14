"Шоколадная катастрофа": пранкер облил пастой кухню родителей с новой мебелью (видео)

До записи ролика черно-белая кухонная зона была совершенно новой. Видео набрало более 2,4 млн просмотров, но зрители все же интересовались, зачем было нужно тратить дорогую шоколадную пасту.

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Пранкер Кай Андерсон из Австралии решил рискнуть и покрыть новую дизайнерскую кухню родителей толстым слоем шоколадной пасты. То, что из этого вышло, он выложил соцсетях. Об этом сообщает The Daily Mail.

Пранкер, который ведет TikTok под ником @kaihspeakup, решил удивить подписчиков. Прежде, до "шоколадной катастрофы", черно-белая кухонная зона была совершенно новой.

Видео набрало более 2,4 млн просмотров. Но некоторые задавались вопросом о том, зачем это все-таки было нужно.

Вместе с тем автор инсталляции все же предусмотрительно подложил под слой шоколада пищевую пленку, чтобы после съемок было проще все убрать.

Сложно сказать, сколько банок шоколадной пасты понадобилось для этого, но, судя по всему, их было изрядное количество: каждый уголок кухни был в шоколаде, в том числе и чайник.

Подписчики также говорили о расточительности автора видео и ссылались на то, что Nutella стоит недешево.

"У Nutella истек срок годности, верно?" — таким был один из комментариев. В ответном комменте говорилось о том, что никто бы не позволил Nutella испортиться и хранить такой огромный запас так долго.

Шоколадный пранк Шоколадный пранк

В еще одном из комментариев, которых, к слову, набралось более полутора тысячи, обыгрывалось название песни "Paint The Town Red" Doja Cat: "Я разрисую город Нутеллой"

Напомним о рецепте оригинального итальянского торта Капрезе: в нем — только шоколад и орехи, и не щепотки муки.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в США работники фабрики Mars упали в бак с горячим шоколадом.