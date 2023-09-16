20 секунд на пошуки: тільки справжні детективи зрозуміють, хто є злодієм (фото)

Виконання подібних вправ може допомогти запобігти різним захворюванням. Ба більше, щоденне розв'язання головоломок може істотно поліпшити роботу інтелекту.

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Складна головоломка привела людей у замішання після того, як вони спробували визначити, хто із зображених на картинці людей є злодієм, який вкрав гаманець. Перевірити свою кмітливість пропонує видання The Mirror.

Такі загадки, як ця, можуть підвищити когнітивні здібності та концентрацію уваги людини. Ба більше, щоденне розв'язання головоломок може істотно поліпшити роботу інтелекту. Автори тесту пропонують впоратися за 20 секунд, щоб перевірити свою кмітливість.

Важливо

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Ігри та головоломки для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів і завдань, ви зможете перемикнути увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому. Головоломки вчать нас того, як очі й мозок повинні працювати разом, щоб ви завжди могли бачити ледь помітні деталі.

Усе, що вам потрібно зробити, це поглянути на картинку нижче і визначити, хто з людей у магазині вкрав чийсь гаманець. Троє із зображених на малюнку людей говорять правду, але один із них бреше. Чи зможете ви вирахувати злодія?

На фото чотири людини, і тільки одна з них бреше про своє алібі. Мама з дитиною каже, що не могла взяти гаманець, бо наглядала за дитиною. Чоловік із фотоапаратом стверджує, що це був не він, бо фотографував. Касир наполягає, що не могла взяти гаманець, бо вже допомагала наступному покупцеві, а алібі пілота полягає в тому, що в нього "поганий зір", тому він "нічого не бачив".

Спочатку здається, що це важко, але відповідь очевидна Фото: Bright Side

Чи здогадаєтеся ви, хто з них злодій? Спочатку здається, що це важко, але відповідь очевидна. Якщо вам потрібна підказка, спробуйте уважно подумати над кожним із тверджень і з'ясувати, яке з них не може бути правдою. Одне з них, якщо вдуматися, є явною брехнею!

Людина, яка вкрала гаманець, — це людина, одягнена як пілот. Він ніяк не може мати поганий зір, інакше він не зміг би керувати своїм літаком, тому він напевно бреше.

Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви виявити трьох лисиць на тлі червоних панд, які, як виявилося, виглядають майже так само?

Раніше Фокус писав, що тільки люди з найгострішим зором можуть знайти бджолу з жалом. На все дається 10 секунд. Подивіться на картинку, надану компанією Make My Blinds, і спробуйте виявити бджолу, яка все ще може жалити.

Також стало відомо, що було розкрито таємницю незвичайної ями на пляжі в Ірландії. Таємничу діру на пляжі, що викликала переполох у соцмережах, було прийнято за кратер метеорита. Однак нещодавно з'явилося відео, яке допомогло розібратися в ситуації.