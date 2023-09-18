"Їй сподобалося": чоловіка, який займався серфінгом зі змією, оштрафували (фото)

Інцидент викликав заклопотаність з приводу громадської безпеки. На думку експерта, прогулянка з домашніми зміями на публіці може викликати в них непотрібний стрес і змусити їх поводитися непередбачувано.

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Австралійські органи охорони дикої природи оштрафували жителя Голд-Коста, який зняв на відео, як він катається на серфі зі своєю домашньою змією. Про це пише BBC News.

Хігор Фіуза і його ромбічний пітон породи Бредлі на прізвисько Шива стали місцевими знаменитостями.

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Однак їхня популярність також насторожила співробітників служби охорони дикої природи. За їхніми словами, чоловік наразив рептилію на небезпеку і порушив дозвіл на утримання змії, випустивши її на публіку.

Міністерство охорони довкілля і науки штату Квінсленд заявило, що почало розслідування щодо "дуету серфінгістів" після того, як Фіуза з'явився в місцевих ЗМІ, і цього тижня виписало йому штраф у розмірі 2322 австралійських доларів (1495 доларів США).

За словами співробітника відділу охорони дикої природи Джонатана Макдональда, прогулянка з домашніми зміями на публіці може викликати в них "непотрібний стрес" і змусити їх "поводитися непередбачуваним чином".

"Змії, безумовно, холоднокровні тварини, і хоча вони можуть плавати, рептилії зазвичай уникають води. Пітону вода здалася б дуже холодною. Морські змії єдині, які повинні перебувати в океані", — заявив він.

Інцидент викликав занепокоєння з приводу громадської безпеки Фото: 9 News

Цей інцидент також викликав занепокоєння з приводу громадської безпеки та можливої загрози поширення пітоном хвороб серед місцевих диких тварин.

Однак Хігор Фіуза раніше розповідав місцевим австралійським ЗМІ, що Шива любить воду і каталася з ним на серфі вже щонайменше 10 разів.

"Я завжди брав її з собою на пляж. Вона любила плавати у воді, і одного разу я вирішив покататися з нею на серфі, і їй це сподобалося. Зазвичай, коли їй щось не подобається, вона починає шипіти, але вона не робить цього у воді. Там змія завжди спокійна", — розповів він в інтерв'ю Австралійській телерадіомовній корпорації.

Ромбічні (водяні) австралійські пітони (лат. Morelia) — рід неотруйних змій із сімейства пітонів. Мешкають в Індонезії, Новій Гвінеї та Австралії.

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