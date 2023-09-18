Потрапили під копита: у Британії стадо корів "напало" на чоловіка та двох жінок

Інцидент трапився після того, як стало відомо, що корови є найсмертоноснішими тваринами в Британії. Щороку вони нападають на три-чотири тисячі людей.

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У Великій Британії 56-річного чоловіка, ім'я якого не називають, доправили до лікарні вертольотом після того, як його затоптало стадо корів на віддаленому шотландському пляжі. Про це пише The Mirror.

Ця новина з'явилася після того, як корів визнали найсмертоноснішими тваринами в Британії.

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56-річний британець і дві жінки потрапили під копита цілого стада корів на пляжі Traigh Eais на острові Барра (Шотландія). На допомогу постраждалим поспішили поліція, шотландська пожежно-рятувальна служба та рятувальна група Barra Coastguard.

"Постраждалі опинилися в пастці корів. Чоловік зазнав удару в груди й перебуває в шоковому стані", — сказав представник берегової охорони Сторновея.

Шотландська пожежно-рятувальна служба підтвердила, що на місце події прибула місцева бригада для надання допомоги. Чоловіка доправили на вертольоті в Університетську лікарню королеви Єлизавети в Глазго, а двох жінок — у лікарню Святого Брендана в Каслбеї.

Ілюстративне фото Фото: Somerset Live

Інцидент стався близько 20:05 у суботу, 16 вересня 2023 року.

"56-річного чоловіка санітарна авіація доправила в Університетську лікарню королеви Єлизавети (Глазго), але його вже виписали. Дві жінки пройшли лікування в лікарні St Brendan's Hospital у Каслбеї й також були виписані. Усім постраждалим дали поради й надали допомогу. Подальших дій поліції не вживали", — заявив представник поліції Шотландії.

Видання зазначає, що ця новина з'явилася після того, як стало відомо, що корови є найсмертоноснішими тваринами у Великій Британії. Щороку вони нападають на три-чотири тисячі людей. На думку експертів, ця цифра може продовжувати зростати.

У період із 2018 до 2022 року, за даними Управління з охорони праці й техніки безпеки уряду Великої Британії, корови вбили понад 30 осіб.

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