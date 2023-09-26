Поліція заарештувала ляльку Чакі за те, що вона "лякала людей і вимагала гроші" (фото)

Офіцеру, який надягнув наручники на іграшку, пізніше оголосили догану за несерйозне ставлення до роботи.

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У Мексиці співробітники поліції заарештували ляльку Чакі та її власника за те, що вони нібито тероризували населення. Про це пише Metro.

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Повідомляється, що підозрюваний, якого називають Карлос Н., використовував ляльку в натуральну величину, щоб розмахувати великим ножем і вимагати гроші в переляканих місцевих жителів у Монклаві, що розташована на півночі штату Коауїла.

Чоловіка затримали на головній площі міста, імовірно в стані алкогольного сп'яніння. 11 вересня йому було пред'явлено обвинувачення в порушенні громадського порядку і створенні загрози для населення.

Видання зазначає, що на прохання місцевих ЗМІ поліцейські офіційно заарештували та саму ляльку. Офіцери доправили Карлоса і ляльку, чий образ було популяризовано у фільмі жахів "Дитяча гра" 1988 року, до місцевої дільниці, де на іграшку та її власника одягли кайданки та зробили фотороботи.

Офіцеру, який надягнув наручники на іграшку, пізніше оголосили догану за несерйозне ставлення до роботи Фото: Metro

На кадрах видно, як лялька з помаранчевим волоссям притиснута до стіни одним із поліцейських, а з її комбінезона, як і раніше, стирчить великий ніж. Офіцеру, який надягнув наручники на іграшку, пізніше оголосили догану за несерйозне ставлення до роботи.

Це вже не перший випадок, коли лялька Чакі порушує закон, щоб лякати людей у реальному житті. У 2013 році було влаштовано розіграш, що рекламує фільм "Прокляття Чакі", шосту частину франшизи "Дитяча гра", який готувався до виходу на екрани.

На кадрах видно, як люди, які нічого не підозрюють, чекають автобуса на одній зі станцій у Бразилії, а потім з-за плаката з рекламою фільму вискакує актор, одягнений у костюм ляльки з фільму жахів. Озброївшись фальшивим ножем, він біжить вулицею за своїми жертвами, серед яких у якийсь момент опинилися і маленькі діти.

Раніше Фокус повідомляв, що пенсіонера оштрафували за те, що він "заблукав" у годину пік. Чоловік заблукав і кілька годин намагався повернутися до свого маршруту. Він проїхав через зону наднизьких викидів і тепер йому треба сплатити великий штраф через стару марку автомобіля.

Також стало відомо, що жартівник викинув підроблені частини тіла в сміттєвий бак. Співробітники поліції почали обшукувати контейнери зі сміттям, але один із жителів зупинив їх, пояснивши, що це був розіграш, який не вдався.