Полиция арестовала куклу Чаки за то, что она "пугала людей и требовала деньги" (фото)

Офицеру, надевшему наручники на игрушку, позже был объявлен выговор за несерьезное отношение к работе.

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В Мексике сотрудники полиции арестовали куклу Чаки и ее владельца за то, что они якобы терроризировали население. Об этом пишет Metro.

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Сообщается, что подозреваемый, которого называют Карлос Н., использовал куклу в натуральную величину, чтобы размахивать большим ножом и требовать деньги у испуганных местных жителей в Монклаве, расположенной на севере штата Коауила.

Мужчина был задержан на главной площади города, предположительно в состоянии алкогольного опьянения. 11 сентября ему было предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка и создании угрозы для населения.

Издание отмечает, что по просьбе местных СМИ полицейские официально арестовали и саму куклу. Офицеры доставили Карлоса и куклу, чей образ был популяризирован в фильме ужасов "Детская игра" 1988 года, в местный участок, где на игрушку и ее владельца надели наручники и сделали фотороботы.

Офицеру, надевшему наручники на игрушку, позже был объявлен выговор за несерьезное отношение к работе Фото: Metro

На кадрах видно, как кукла с оранжевыми волосами прижата к стене одним из полицейских, а из ее комбинезона по-прежнему торчит большой нож. Офицеру, надевшему наручники на игрушку, позже был объявлен выговор за несерьезное отношение к работе.

Это уже не первый случай, когда кукла Чаки нарушает закон, чтобы пугать людей в реальной жизни. В 2013 году был устроен розыгрыш, рекламирующий готовившийся к выходу на экраны фильм "Проклятие Чаки", шестую часть франшизы "Детская игра".

На кадрах видно, как ничего не подозревающие люди ждут автобуса на одной из станций в Бразилии, а затем из-за плаката с рекламой фильма выскакивает актер, одетый в костюм куклы из фильма ужасов. Вооружившись фальшивым ножом, он бежит по улице за своими жертвами, среди которых в какой-то момент оказались и маленькие дети.

Ранее Фокус сообщал, что пенсионера оштрафовали за то, что он "заблудился" в час пик. Мужчина заблудился и несколько часов пытался вернуться к своему маршруту. Он проехал через зону сверхнизких выбросов и теперь ему надо оплатить большой штраф из-за старой марки автомобиля.

Также стало известно, что шутник выбросил поддельные части тела в мусорный бак. Сотрудники полиции начали обыскивать контейнеры с мусором, но один из жителей остановил их, объяснив, что это был розыгрыш, который не удался.