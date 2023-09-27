Жорстоко помстився: пасажир літака провчив сусіда, який порушував його спокій

Під час польоту сусід одного з пасажирів рейсу постійно тряс його сидіння. Щоб вирішити цю проблему, чоловік плюнув йому на руку і це спрацювало.

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Подорож літаком не завжди проходить гладко. Чи то плач немовлят, чи то галасливі компанії — все це заважає зберігати холоднокровність. Один із пасажирів літака розповів, як він помстився незнайомцю за те, що той зіпсував йому політ. Про це повідомляє видання Мirror.

Невідомий користувач розповів у соціальних мережах свою історію перельоту з Німеччини до Македонії. За його словами, ще до того, як літак відірвався від землі, він відчув, що їхнє сидіння тремтить. Обернувшись, пасажир і його сусід побачили, що якийсь чоловік тримає спинку його стільця.

Коли вони зустрілися очима, чоловік швидко відпустив їх. Але потім він продовжував повторювати одну й ту саму дію кілька разів протягом наступних 10 хвилин.

"Наступного разу, коли я відчув тремтіння, прикидаючись, що потягуюся, я облизав пальці, ледь не плюнув на них, і схопився за спинку сидіння і буквально облив його руку", — розповіли вони на Reddit.

За його словами, цей спосіб допоміг позбутися дивної поведінки чоловіка, адже більше сидіння ніхто не чіпав до кінця польоту.

"Чи був я не правий? Не знаю, як донести свою думку, щоб він не тряс моє сидіння", — написав користувач.

Нагадаємо, що пасажир з економкласу в літаку вирішив поїсти з бізнес-класу, тому прикинувся вегетаріанцем. Стюард виявив його наміри і розіграв його.

Раніше повідомлялося, що американка, на ім'я Джей, купила бургер у мережі ресторанів швидкого харчування Wendy's і виявила в ньому таблетку, після чого викликала поліцію.