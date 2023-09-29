Путін провів недолугу зустріч з африканським лідером, який раніше публічно "намочив штани"

Очільник Південного Судану не міг розібратися з навушником синхронного перекладу, тож Путіну довелося йому підказувати.

Related video

До Росії з визитом 28 вересня прибув президент Південного Судану Салва Киїр. Він провів зустріч з Путіним, під час якої встиг потрапити у конфуз. Про це пише РБК-RU.

Під час зустрічі з президентом країни-агресорки південносуданський лідер не знав, як користатися навушником синхронного перекладу, тож Путіну довелося йому підказувати.

На кадрах, опублікованих у мережі, видно, що президенту Південного Судану знадобилося більше хвилини, щоб розібратися з пристроєм. Зрештою після підказки Путіна гостю вдалося це зробити, після чого президент РФ оголосив про початок зустрічі.

Раніше президент Південного Судану вже потрапляв у конфуз. Під час виступу духового оркестру на відкритті автошляху в Південному Судані штани президента стали мокрими. Сам Киїр не одразу зрозумів, що сталося. Присутні вдали, що нічого не помітили.

Салве Кііру – 71 рік. Він став президентом у 2011 році. Південний Судан — це наймолодша міжнародно визнана держава у світі.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін доручив ексначальнику штабу ПВК "Вагнер" Андрію Трошеву створити нові "добровольчі підрозділи". Їх відправлятимуть воювати в Україну.

Раніше повідомлялося, що Путін провів зустріч із Рамзаном Кадировим, сигналізуючи таким чином про готовність і надалі підтримувати голову Чечні, син якого потрапив у скандал через побиття підозрюваного.