"Повне фіаско": сотні водіїв отримали штрафи через неправильно встановлену камеру

Штрафні квитанції було виписано 927 водіям, які проїжджали через зону наднизьких викидів. На виправлення помилки з дорожньою камерою витратили більш ніж половину місяця.

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У Великій Британії компанія Transport for London була змушена повернути понад 10 000 фунтів стерлінгів у вигляді штрафів після того, як з'ясувалося, що їхня дорожня камера Ulez була спрямована не в той бік. Про це пише Metro.

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Штрафні квитанції було виписано 927 водіям з камери, встановленої на перехресті Old Redding у напрямку Common Road у районі Харроу на північному заході Лондона. Місцевий радник від Консервативної партії Мерилін Ештон назвала цю помилку "повним фіаско".

"Якщо ви їдете по Old Redding на автомобілі, що не відповідає вимогам, ви не повинні платити штраф, оскільки ці дороги не підлягають обкладенню штрафами. Понад 900 з чимось людей змушені були заплатити 12,50 фунтів стерлінгів, і це жахливо. Це неприйнятно, некомпетентно і ганебно", — заявила Мерилін, яка прожила в цьому районі п'ять десятиліть.

Камера була встановлена неправильно і помилково стягувала плату з водіїв Фото: Google Maps

Британка стверджує, що на виправлення помилки пішли тижні.

"Щойно співробітники компанії зрозуміли, у чому справа, то мали все виправити. Однак вони чекали більшу частину місяця, щоб виправити ситуацію. Люди отримають відшкодування, але це не дуже приємно, адже ці люди не зробили нічого поганого. Цього не повинно було статися", — додала вона.

З серпня цього року зона наднизьких викидів була поширена на зовнішні райони Лондона, де з водіїв стягується плата в розмірі 12,50 фунтів стерлінгів на день, якщо їхній автомобіль не відповідає нормам викидів. Одна з нових меж ділить Харроу на дві частини, але камеру встановили неправильно, вона помилково стягувала плату з водіїв, які проїжджають на північ через одне перехрестя, що розташоване за межами зони.

Зона наднизьких викидів Фото: Shutterstock

"Ми просимо вибачення за цю помилку. На жаль, цю камеру було неправильно встановлено. Її відключили, щойно ми отримали інформацію про помилку, і встановили заново. Ми відшкодували всі помилково виставлені рахунки", — заявив представник TfL.

У компанії додали, що всі камери на кордоні Лондона були перевірені, і тепер вони розташовані правильно.

Раніше Фокус повідомляв, що пенсіонера оштрафували за те, що він "заблукав" у годину пік. Чоловік заблукав і кілька годин намагався повернутися до свого маршруту. Він проїхав через зону наднизьких викидів і тепер йому треба сплатити великий штраф через стару марку автомобіля.

Також стало відомо, що жартівник викинув підроблені частини тіла в сміттєвий бак. Співробітники поліції почали обшукувати контейнери зі сміттям, але один із жителів зупинив їх, пояснивши, що це був розіграш, який не вдався.