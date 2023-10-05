"Полное фиаско": сотни водителей получили штрафы из-за неправильно установленной камеры

Штрафные квитанции были выписаны 927 водителям, которые проезжали через зону сверхнизких выбросов. На исправление ошибки с дорожной камерой ушло больше половины месяца.

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В Великобритании компания Transport for London была вынуждена вернуть более 10 000 фунтов стерлингов в виде штрафов после того, как выяснилось, что их дорожная камера Ulez была направлена не в ту сторону. Об этом пишет Metro.

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Штрафные квитанции были выписаны 927 водителям с камеры, установленной на перекрестке Old Redding в направлении Common Road в районе Харроу на северо-западе Лондона. Местный советник от Консервативной партии Мэрилин Эштон назвала эту ошибку "полным фиаско".

"Если вы едете по Old Redding на автомобиле, не соответствующем требованиям, вы не должны платить штраф, поскольку эти дороги не подлежат обложению штрафами. Более 900 с чем-то человек вынуждены были заплатить 12,50 фунтов стерлингов, и это ужасно. Это неприемлемо, некомпетентно и позорно", — заявила Мэрилин, прожившая в этом районе пять десятилетий.

Камера была установлена неправильно и ошибочно взимала плату с водителей Фото: Google Maps

Британка утверждает, что на исправление ошибки ушли недели.

"Как только сотрудники компании поняли, в чем дело, то должны были все исправить. Однако они ждали большую часть месяца, чтобы исправить ситуацию. Люди получат возмещение, но это не очень приятно, ведь эти люди не сделали ничего плохого. Этого не должно было произойти", — добавила она.

С августа этого года зона сверхнизких выбросов была распространена на внешние районы Лондона, где с водителей взимается плата в размере 12,50 фунтов стерлингов в день, если их автомобиль не соответствует нормам выбросов. Одна из новых границ делит Харроу на две части, но камера была установлена неправильно и ошибочно взимала плату с водителей, проезжающих на север через один перекресток, который находится за пределами зоны.

Зона сверхнизких выбросов Фото: Shutterstock

"Мы приносим извинения за эту ошибку. К сожалению, эта камера была неправильно установлена. Она была отключена, как только мы получили информацию об ошибке, и была установлена заново. Мы возместили все ошибочно выставленные счета", — заявил представитель TfL.

В компании добавили, что все камеры на границе Лондона были проверены, и теперь они расположены правильно.

Ранее Фокус сообщал, что пенсионера оштрафовали за то, что он "заблудился" в час пик. Мужчина заблудился и несколько часов пытался вернуться к своему маршруту. Он проехал через зону сверхнизких выбросов и теперь ему надо оплатить большой штраф из-за старой марки автомобиля.

Также стало известно, что шутник выбросил поддельные части тела в мусорный бак. Сотрудники полиции начали обыскивать контейнеры с мусором, но один из жителей остановил их, объяснив, что это был розыгрыш, который не удался.