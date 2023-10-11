Незвичайний рекорд: чоловік вирізав із гарбуза човен і проплив на ньому понад 60 кілометрів (відео)

Стів Куені вирізав із гарбуза вагою 1 208 кг човен, який він назвав Huckle Berry, і 11 годин плив на веслах з одного міста в інше. Новий рекорд очікує офіційного підтвердження.

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У США житель штату Міссурі забрався в гарбуз, який він сам виростив, і проплив на веслах 38,4 милі (трохи більше ніж 61,79 км) річкою Міссурі, встановивши світовий рекорд. Про це пише UPI.

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Стів Куені з Лівану вирізав із гарбуза вагою 1 208 кг човен, який він назвав Huckle Berry, і 11 годин плив на веслах із Канзас-Сіті (Кан) до Наполеона (Мо).

У подорожі чоловіка супроводжували близько дюжини човнів із клубу Paddle KC Padding Club. Члени клубу виступали як група підтримки й допомагали документувати подорож.

Чоловік плив, використовуючи весла Фото: Paddle KC Paddling Club

У 2022 році житель штату Небраска Дуейн Гансен встановив рекорд Гіннесса з найдовшої подорожі на човні з гарбуза (на веслах) — 37,5 милі (60,35 км).

Команда Куені заявила, що він перевершив рекорд Гансена, пропливши на веслах 38,4 милі (трохи більше ніж 61,79 км).

Докази цієї спроби наразі передано до Книги рекордів Гіннесса для офіційного підтвердження.

Раніше Фокус повідомляв, що величезний гарбуз міг принести фермеру світову славу. Тревіс Дженгер виграв 50-й чемпіонат світу зі зважування гарбузів, виростивши величезний горбистий помаранчевий плід, з якого можна було б приготувати не менше 687 пирогів.

Також стало відомо, що чоловік зловив рекордного 114-кілограмового коропа на вудку. Британському рибалці знадобилася допомога кількох людей, для того, щоб витягнути величезну рибу з води. Вага спійманого коропа встановила новий рекорд.