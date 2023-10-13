Світова спадщина в Англії виявилася фейком: "стародавні" камені встановили в 30-х роках (фото)

На опублікованих знімках видно, що будівельники провели "реставрацію" і перетворили порожній простір, вкритий травою, на туристичний об'єкт, яким його знають сьогодні.

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Стародавнє коло з викладеного каміння на території комплексу Ейвбері, яке відносять до епох пізнього неоліту і ранньої бронзи, може бути й не таким давнім. Про це повідомляє The Daily Mail.

Цей об'єкт вважається головним археологічним скарбом Великої Британії та найбільшим колом із каменів у Європі, його охороняють як об'єкт світової спадщини. Тисячі туристів щороку з'їжджаються в графство Вілтшир, щоб на нього подивитися.

Стародавні камені в Англії в Ейвбері

Однак знімки, нещодавно опубліковані Historic England, засвідчили, що в 30-х роках група робітників переміщала ці камені.

У невеликому англійському селі, де розташований комплекс, 90 років тому проводилися "реставраційні" роботи. Використовували вантажівки, мотузки та інше приладдя.

Будівельники перетворили порожній простір, вкритий травою, на туристичний об'єкт, яким його можна бачити сьогодні. На старих знімках видно, що будівельники піднімають каміння, переміщують його на певне місце і ставлять угору.

Реставрація. Стародавні камені в Англії в Ейвбері

Публікація цих фото шокувала багатьох користувачів групи у Facebook для дослідників старожитностей Ancient and Sacred Sites of Avebury.

Реставрація. Стародавні камені в Англії в Ейвбері

"Я й гадки не мав, що це просто реставрація! Тепер у мене вже не буде відчуття трепету і благоговіння, яке відчував колись на цьому місці", — пояснив користувач.

Стародавні камені в Ейвбері Стародавні камені в Ейвбері Стародавні камені в Ейвбері Стародавні камені в Ейвбері Стародавні камені в Ейвбері Стародавні камені в Ейвбері Стародавні камені в Ейвбері Стародавні камені в Ейвбері Стародавні камені в Ейвбері Стародавні камені в Ейвбері Стародавні камені в Ейвбері Стародавні камені в Ейвбері

Ще один читач групи, що налічує понад 3 тис. осіб, сказав, що тепер ніяк не дізнатися, чи перемістили це каміння на його первісне місце. "Таке відчуття, що мене обдурила моя власна уява", — зазначив користувач.

Видання Historic England опублікувало 550 добірок оцифрованих старих фотографій, які доступні всім безплатно.

Нагадаємо, що стародавні скульптури Парфенона спочатку були не білими, а різноколірними.

Також повідомлялося, що вчені відкопали "поховану" катапульту — секретну зброю Другої світової війни.