Може натягнути шкіру з шиї на рот: рекордсмен Книги рекордів Гіннеса має рідкісне захворювання (фото)

Свої особливості чоловік помітив ще у школі. Гаррі жартує, що може з легкістю прибрати друге підборіддя, заховавши його під шкірою з шиї, натягнувши її до носа.

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Гаррі Тернер з Великої Британії вже 25 років перебуває у Книзі рекордів Гіннеса як людина з найеластичнішою шкірою. Такий рекорд йому дався через рідкісне захворювання шкіри. Про це повідомляється на офіційному сайті Книги рекордів Гіннеса.

Вперше свій рекорд Гаррі встановив 16 жовтня 1998 року. Він зміг розтягнути шкіру на животі на 15,2 см. За рік чоловік побив власний рекорд, розтягнувши шкіру на животі до 15,8 см.

Гаррі Тернер демонструє свої можливості

Зазначається, що у Гаррі рідкісне захворювання — синдром Елерса-Данлоса, розлад, який вражає сполучні тканини шкіри, зв’язки та внутрішні органи. Це означає, що колаген, який зазвичай зміцнює шкіру та визначає рівень її еластичності, вийшов з ладу.

Гаррі Тернер демонструє свої можливості

Свою таку "особливість" чоловік помітив ще у школі.

Нині Гаррі жартує, що може з легкістю прибрати друге підборіддя, заховавши його, натягнувши шкіру з шиї до носа.

Гаррі жартує, що може з легкістю прибрати друге підборіддя

Чоловік зінається, що має проблему зі шкірою, оскільки на ній дуже повільно заживають подряпини та рани, а також легко з’являються синці.

На обличчі Гаррі помістилася 161 прищіпка

Унікальна шкіра Гаррі також стала в нагоді, коли він встановив рекорд за кількістю прищіпок для одягу на обличчі. На обличчі чоловіка вмістилася 161 прищіпка.

Нагадаємо, що жінка, яка вважається найстарішою людиною у світі, відсвяткувала свій 123 день народження. Пенсійні записи показують, що неофіційна рекордсменка народилася 22 червня 1900 року, що робить її найстарішою людиною у світі.

Раніше повідомлялося, що дівчина вистрибнула на скейтборді з літака і потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Летиція Буфоні встановила рекорд у найвищому сковзанні на скейтборді за межами задньої частини літака. Цей трюк приніс спортсменці нове досягнення у кар'єрі.