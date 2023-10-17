Может натянуть кожу с шеи на рот: рекордсмен Книги рекордов Гиннеса имеет редкое заболевание (фото)

Свои особенности мужчина заметил еще в школе. Гарри шутит, что может с легкостью убрать второй подбородок, спрятав его под кожей с шеи, натянув ее к носу.

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Гарри Тернер из Великобритании уже 25 лет находится в Книге рекордов Гиннеса как человек с самой эластичной кожей. Такой рекорд ему дался из-за редкого заболевания кожи. Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса.

Впервые свой рекорд Гарри установил 16 октября 1998 года. Он смог растянуть кожу на животе на 15,2 см. Через год мужчина побил собственный рекорд, растянув кожу на животе до 15,8 см.

Гарри Тернер демонстрирует свои возможности

Отмечается, что у Гарри редкое заболевание — синдром Элерса-Данлоса, расстройство, которое поражает соединительные ткани кожи, связки и внутренние органы. Это означает, что коллаген, который обычно укрепляет кожу и определяет уровень ее эластичности, вышел из строя.

Гарри Тернер демонстрирует свои возможности

Свою такую "особенность" мужчина заметил еще в школе.

Сейчас Гарри шутит, что может с легкостью убрать второй подбородок, спрятав его, натянув кожу с шеи до носа.

Гарри шутит, что может с легкостью убрать второй подбородок

Мужчина признается, что имеет проблему с кожей, поскольку на ней очень медленно заживают царапины и раны, а также легко появляются синяки.

На лице Гарри поместилась 161 прищепка

Уникальная кожа Гарри также пригодилась, когда он установил рекорд по количеству прищепок для одежды на лице. На лице мужчины уместилась 161 прищепка.

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