"Неймовірна знахідка": в США під час будівництва дороги знайшли корабель XIX століття (фото)

Археологи, які працюють на місці знахідки, вважають, що судно було невеликим однощогловим вітрильником з мілкою осадкою. На верхній частині корабля археологи знайшли шкіряне взуття, і монети.

Related video

У штаті Флорида у США дорожня бригада під час будівельних робіт під дорогою в Сент-Августіні знайшла останки корабля XIX століття. Артефакт завдовжки 20 футів (понад 6 метрів) був похований приблизно 2,5 метрів під землею. Про це пише Nypost.

"Ми вважаємо, що судно могло несподівано затонути і з часом було замулено. Саме тому він так добре зберігся. Він був інкапсульований у ґрунті та грязі, тому не було контакту з повітрям, щоб він розпався. Це справді неймовірна знахідка", — сказав секретар округу 2 Департаменту транспорту Флориди.

Судно було невеликим однощогловим вітрильником з мілкою осадкою

Будівництво дороги було тимчасово призупинено, оскільки там працюють археологи.

Що кажуть історики

Походження корабля досі залишається загадкою. Археологи, які працюють на місці знахідки, вважають, що судно "було невеликим однощогловим вітрильником з мілкою осадкою XIX століття".

Дослідники розбирали уламки судна по частинах, а вся деревина буде зберігатися у вологому складі для стабілізації.

Походження корабля досі залишається загадкою

"Ймовірно, його використовували для видобутку риби та молюсків з прибережних водних шляхів і безпосередньо в морі", — сказав доктор Джеймс Дельгадо з SEARCH, який керує розкопками та відновленням.

На верхній частині корабля археологи знайшли шкіряне взуття, монети (одна датується 1869 роком), половинки кокосових горіхів, "які, ймовірно, використовувалися як чашки", і частину ліхтаря.

На верхній частині корабля археологи знайшли шкіряне взуття і монети

Деревина корпусу залишилася цілою, але була ретельно просочена водою і мала консистенцію щільного, просоченого водою картону. Човен був розібраний, дошка за дошкою. Шматки будуть спостерігатися у вологому середовищі для збереження артефакту.

Нагадаємо, що в Польщі археологи виявили рідкісний нагрудний хрест. Цю унікальну знахідку виявили в місці, яке, як вважають, слугувало лицарською резиденцією і датується 14-15 століттями.

Раніше повідомлялося про унікальний старовинний ключ із Британії. Команда археологів натрапила на дивовижний артефакт — прекрасний середньовічний ключ з непростим дизайном, який дозволяє зазирнути в минуле.