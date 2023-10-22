Не витримав напруги: поліцейський розплакався, умовляючи чоловіка не робити фатальний крок

За словами журналістів, поліцейські Нью-Йорка 40 хвилин пояснювали чоловікові, чому не варто прощатися з життям, поки не нагодилися співробітники служби екстреної допомоги.

Related video

Поліцейський 40 хвилин умовляв чоловіка-самогубцю спуститися з естакади в Мангеттені, що в Нью-Йорку, і врешті-решт сам розплакався. Про це пише The Mirror.

Відеокамера поліцейського, прикріплена до уніформи, зафіксувала момент, коли поліцейському вдалося вмовити потенційного самогубця спуститися з мосту.

Карл Феєтт і його колега Елеодоро Мата спокійно підійшли до чоловіка та, як розповідає видання, почали благати його не чинити необачно.

"Я був на твоєму місці, чуваче. Воно того не варте. Я був на твоєму місці, брате, і є рішення. Є спосіб вибратися з цієї ситуації", — примовляв поліцейський.

Важливо

У Києві брат та сестра зістрибнули з 24-го поверху у прямому ефірі: що відомо, всі деталі (відео)

Феєтт втішав цю людину та повідомив їй, що є ресурси, які можуть допомогти.

"Я вірю, що ти хороша людина. І я обіцяю тобі, брате, ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти тобі", — твердив він.

Фаєтт описував чоловікові, який збирався стрибнути з естакади, наскільки прекрасне життя, наскільки яскраво світить сонце. Він повторював і повторював слова розради. Поліцейські простояли поруч із чоловіком 40 хвилин, поки не нагодилися співробітники служби екстреної допомоги, які допомогли чоловікові перебратися на інший бік перил.

Потім Феєтт поспішив до найближчої поліцейської машини та розплакався.

За даними поліції Нью-Йорка, поліцейські часто "спілкуються з людьми, в яких найгірший день у житті".

Важливо

Вибухи, постраждалі та самогубство: усе, що відомо про ситуацію в Шевченківському суді (відео)

Нагадаємо, Фокус писав, що 2 жовтня стало відомо: в Києві брат і сестра могли стрибнути з багатоповерхівки під час прямого ефіру. Зведені брат і сестра, 2005 і 2006 року народження, були в стосунках. Зокрема, на одному з відео хлопець і дівчина розповіли, що зважилися на суїцид, а на іншому — стрибнули з 24-го поверху.

У ЗМІ розповіли, що в США Біллі Боб Гаррелл-молодший наклав на себе руки через два роки після того, як став мільйонером. Біллі зміг виграти в лотерею 31 мільйон доларів.