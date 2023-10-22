Не выдержал напряжения: полицейский расплакался, уговаривая мужчину не совершать роковой шаг

По словам журналистов, полицейские Нью-Йорка 40 минут объясняли мужчине, почему не стоит прощаться с жизнью, пока не подоспели сотрудники службы экстренной помощи.

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Полицейский 40 минут уговаривал мужчину-самоубийцу спуститься с эстакады в Манхэттене, Нью-Йорк, и в итоге сам расплакался. Об этом пишет The Mirror.

Видеокамера полицейского, прикрепленная к униформе, запечатлела момент, когда полицейскому удалось уговорить потенциального самоубийцу спуститься с моста.

Карл Фейетт и его коллега Элеодоро Мата спокойно подошли к мужчине и, как рассказывает издание, принялись умолять его не поступать опрометчиво.

"Я был на твоем месте, чувак. Оно того не стоит. Я был на твоем месте, брат, и есть решения. Есть способ выбраться из этой ситуации", — приговаривал Фейетт.

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Фейетт утешал этого человека и сообщил ему, что есть ресурсы, которые могут помочь.

"Я верю, что ты хороший человек. И я обещаю тебе, брат, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь тебе", — твердил он.

Файетт описывал мужчине, собиравшемуся прыгнуть с эстакады, насколько прекрасна жизнь, насколько ярко светит солнце. Он повторял и повторял слова утешения. Полицейские простояли рядом с мужчиной 40 минут, пока не подоспели сотрудники службы экстренной помощи, которые помогли мужчине перебраться на другую сторону перил.

Затем Фейетт поспешил к ближайшей полицейской машине и расплакался.

По данным полиции Нью-Йорка, полицейские часто "общаются с людьми, у которых худший день в жизни".

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