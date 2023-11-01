Майже "добила" мільйон: американка двічі за тиждень перемогла в лотереї (фото)

Спочатку Дженніфер Мінтон подумала, що головний приз забрав якийсь інший гравець, але через кілька хвилин зрозуміла, що перемогла саме вона.

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У США мешканка штату Вірджинія зірвала джекпот у розмірі 912 936 доларів США в онлайн лотереї всього за тиждень після того, як виграла 50 000 доларів у тій самій грі. Про це пише UPI.

Дженніфер Мінтон розповіла представникам лотереї Вірджинії, що, сидячи біля багаття, вона використовувала свій телефон для участі в онлайн-грі Safari Quest, коли помітила, що джекпот обнулився.

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Спочатку американка подумала, що головний приз забрав якийсь інший гравець.

"Чорт, хтось щойно зірвав куш. Їм так пощастило", — згадує Мінтон.

За кілька хвилин жінка зрозуміла, що стала щасливою власницею джекпоту в розмірі 912 936 доларів.

Лише за тиждень до цього вона виграла $50 000, граючи в ту ж саму гру Фото: Virginia Lottery

"Я була в шоку. Я все ще не вірю!" — розповіла переможниця.

За словами Мінтон, її шок був посилений тим, що всього за тиждень до цього вона виграла $50 000, граючи в ту ж саму гру.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік став мільйонером, чекаючи своє замовлення в кафе. Карлос Гутьєррес чекав свою їжу і помітив неподалік лотерейний автомат, вирішивши купити квиток на вечірній розіграш Powerball. Наступного дня він зайшов у той самий магазин, і йому повідомили, що квиток, куплений в автоматі, виграв 1 млн доларів у попередньому розіграші.

Також стало відомо, що "шосте відчуття" допомогло жінці виграти 2 млн доларів. Вона, заїхавши в магазин за чашкою кави, відчула, що повинна купити лотерейний білет. Сівши в машину дама виявила, що зірвала джекпот Fastest Road to $2,000,000.