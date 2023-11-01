Почти "добила" миллион: американка дважды за неделю победила в лотереи (фото)

Изначально Дженнифер Минтон подумала, что главный приз забрал какой-то другой игрок, но через несколько минут поняла, что победила именно она.

Related video

В США жительница штата Вирджиния сорвала джекпот в размере 912 936 долларов США в онлайн лотерее всего через неделю после того, как выиграла 50 000 долларов в той же игре. Об этом пишет UPI.

Дженнифер Минтон рассказала представителям лотереи Вирджинии, что, сидя у костра, она использовала свой телефон для участия в онлайн-игре Safari Quest, когда заметила, что джекпот обнулился.

Важно

"Люди меня ненавидят": девушка победителя лотереи высморкалась в 500 евро (видео)

Изначально американка подумала, что главный приз забрал какой-то другой игрок.

"Черт, кто-то только что сорвал куш. Им так повезло", — вспоминает Минтон.

Через несколько минут женщина поняла, что стала счастливой обладательницей джекпота в размере 912 936 долларов.

Всего за неделю до этого она выиграла $50 000, играя в ту же самую игру Фото: Virginia Lottery

"Я была в шоке. Я все еще не верю!" — рассказала победительница.

По словам Минтон, ее шок был усугублен тем, что всего за неделю до этого она выиграла $50 000, играя в ту же самую игру.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина стал миллионером, ожидая свой заказ в кафе. Карлос Гутьеррес ждал свою еду и заметил неподалеку лотерейный автомат, решив купить билет на вечерний розыгрыш Powerball. На следующий день он зашел в тот же магазин, и ему сообщили, что билет, купленный в автомате, выиграл 1 млн долларов в предыдущем розыгрыше.

Также стало известно, что "шестое чувство" помогло женщине выиграть 2 млн долларов. Она, заехав в магазин за чашечкой кофе, почувствовала, что должна купить лотерейный билет. Сев в машину дама обнаружила, что сорвала джекпот Fastest Road to $2,000,000.