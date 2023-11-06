Подолала 17 000 км: жінка отримала таємничу листівку, відправлену 42 роки тому

Жінка не має уявлення, кому було адресоване послання і де перебував його одержувач понад сорок років.

Related video

46-річна Саманта Вільямс із Великої Британії отримала листівку з Австралії, відправлену 42 роки тому. Про це пише NTK.

Жінка не має уявлення, кому було адресоване послання і де перебував його одержувач понад сорок років.

Важливо

Покарала злодія: жінка замінила вершки грудним молоком, щоб помститися колезі в офісі

46-річна британка розповіла, що листівку доставили їй додому, де вона проживає зі своїми двома дітьми.

"Дорогий Педж, ти не повіриш, але я щойно прочитав твій лист від 8 травня. Прошу вибачення, що не зв'язався раніше, але що в тебе нового? Завтра напишу, сподіваюся, ти насолоджуєшся літом", — йшлося в посланні.

Відомо, що листівку із зображенням Сіднейського мосту Харбор-Брідж на лицьовому боці надіслали Стіву Педжетту.

Листівку було надіслано 27 серпня 1981 року Фото: NTK

Здивована Саманта вважає, що раніше хтось жив у їхньому будинку у Вестгейт-он-Сі, недалеко від Маргейта, у Кенті, разом зі своїми батьками Ліліан і Денісом.

Листівку відправили 27 серпня 1981 року, вона подолала майже 17 000 км, щоб дістатися Великої Британії.

У той час, коли послання було надіслано, король Чарльз одружився з принцесою Діаною, Маргарет Тетчер обіймала посаду прем'єр-міністра, а футбольний клуб "Ліверпуль" був чемпіоном Англії. Саманті на той момент було всього чотири роки.

Листівка подолала майже 17 000 км Фото: NTK

Саманта висловила своє бажання відшукати Стіва Педжетта і передати йому листівку від його друга з Австралії. Попри численні запити, їй поки не вдається знайти адресата цього послання. Їхній сусід, який знав сім'ю Педжетт, на жаль, пішов з життя, і тепер це загадка. Британка припускає, що Стіву зараз, можливо, за 50 або 60, але впевнена, що йому було б цікаво дізнатися, що його друг Джеррі написав йому 42 роки тому.

На листівці стоїть марка за 35 центів. Можливо, вона застрягла в сортувальному офісі в Австралії або Великій Британії.

Раніше Фокус повідомляв, що жінку налякав "привид телезірки" на сімейній фотографії. Силует померлого в 1988 році валлійського актора з'явився на знімках Мелані Армстронг, яка фотографувалася біля річки разом зі своїм чоловіком Адамом. Пара кілька разів поверталася на те саме місце в пошуках доказів.

Також стало відомо, що "мандрівник у часі" зробив низку приголомшливих передбачень. Уперше про Адама Архона заговорили 2019 року, саме тоді його історія привернула увагу громадськості. Чоловік заявив, що він є мандрівником у часі з 2045 року і навіть пройшов перевірку на детекторі брехні.