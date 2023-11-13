Налякало людей у соцмережах: на Google Maps помітили незвичайну істоту з розгорнутими руками

Користувачі мережі були спантеличені, побачивши на Street View моторошну фігуру з довгими висячими руками. Вона виглядає так, ніби біжить по полю, а її витягнуті кінцівки махають їй услід.

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Камера Google Maps зафіксувала дивну оголену істоту з довгими висячими руками, яка перебігає дорогу в містечку Бафф, розташованому на південний схід від Солт-Лейк-Сіті (штат Юта, США). Про це пише The Mirror.

Використовуючи Google Maps, люди зазвичай шукають дорогу або вкотре роздивляються свій власний будинок. Однак бувають випадки, коли вони натикаються на щось, що викликає більше запитань, ніж дає відповідей.

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Користувачі соцмереж були спантеличені, побачивши на Google Street View дивну оголену істоту з довгими висячими руками. Химерна фігура має такий вигляд, ніби біжить по полю, а її витягнуті кінцівки махають їй услід.

Оголену істоту було помічено поруч із пустельною дорогою. Її знайшли неподалік від туристичного центру Bears Ears Visitor Center у містечку Бафф, розташованому на південний схід від Солт-Лейк-Сіті (штат Юта, США).

Користувачі соцмереж були налякані та спантеличені. Вони намагалися зрозуміти що ж це таке. Однак істина, що ховається за моторошною істотою, багатьох розчарувала. Насправді оголена фігура була простим фермерським опудалом, яке використовували для відлякування небажаних тварин і цікавих відвідувачів. Видання зазначає, що такі конструкції звичайне явище для віддаленого містечка.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина змогла "зустрітися" з покійним батьком через Google Maps. Коханий жінки хотів відвідати сад покійного, але не знав маршруту. Перевіривши місце розташування на Google Street View, вона помітила, що автомобіль Google Maps зафіксував її батька, який дивився прямо в камеру.

Також стало відомо, що поліція зламала "потаємні двері" в шафі, за якими ховали дитину. Чоловік, який незаконно утримував дівчинку у своєму будинку, наказав їй не шуміти. Співробітники поліції прибули, щоб забрати дитину і доставити до Служби опіки.