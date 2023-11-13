Напугало людей в соцсетях: на Google Maps заметили необычное существо с развевающимися руками

Пользователи сети были озадачены, увидев на Street View жуткую фигуру с длинными висячими руками. Она выглядит так, будто бежит по полю, а ее вытянутые конечности машут ей вслед.

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Камера Google Maps запечатлела странное обнаженное существо с длинными висячими руками, перебегающее дорогу в городке Бафф, расположенном к юго-востоку от Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Об этом пишет The Mirror.

Используя Google Maps, люди обычно ищут дорогу или в очередной раз рассматривают свой собственный дом. Однако бывают случаи, когда они натыкаются на что-то, что вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

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Пользователи соцсетей были озадачены, увидев на Google Street View странное обнаженное существо с длинными висячими руками. Причудливая фигура выглядит так, будто бежит по полю, а ее вытянутые конечности машут ей вслед.

Обнаженное существо было замечено рядом с пустынной дорогой. Его нашли неподалеку от туристического центра Bears Ears Visitor Center в городке Бафф, расположенном к юго-востоку от Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

Пользователи соцсетей были напуганы и озадачены. Они пытались понять что же это такое. Однако истина, скрывающаяся за жутким существом, многих разочаровала. На самом деле обнаженная фигура была простым фермерским пугалом, которое использовали для отпугивания нежелательных животных и любопытных посетителей. Издание отмечает, что такие конструкции обычное явление для отдаленного городка.

Ранее Фокус сообщал, что девушка смогла "встретиться" с покойным отцом через Google Maps. Возлюбленный женщины хотел посетить сад покойного, но не знал маршрута. Проверив местоположение на Google Street View, она заметила, что автомобиль Google Maps запечатлел ее отца, который смотрел прямо в камеру.

Также стало известно, что полиция взломала "потайную дверь" в шкафу, за которой прятали ребенка. Мужчина, который незаконно удерживал девочку в своем доме, приказал ей не шуметь и не подавать виду. Сотрудники полиции прибыли, что бы забрать ребенка и доставить в Службу опеки.