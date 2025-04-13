"Не имею телефона и ношу корсеты": женщина рассказала, что живет как в викторианскую эпоху (фото, видео)

Писательница и историк Сара Крисмен всегда считала, что живет не в своей эпохе, а именно викторианские времена считает идеалом. Поэтому она придерживается моды, манер и занятий тех времен, не пользуется телефоном и любит носить корсеты.

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Об этом сообщает британский таблоид Metro.

Журналисты пишут, что в доме автора невозможно найти телевизор, смартфон или другие современные приборы. Она как преданная фанатка викторианской эпохи любит готовить по рецептам 19 века, а свой досуг проводит за книгами, шитьем или разговорами с мужем.

"У меня всегда было ощущение, что я родилась не в своей эпохе. Вот поэтому я люблю носить корсеты, кататься на старинных велосипедах и не имею даже обычного телефона. Это позволяет мне чувствовать себя счастливой", — признается госпожа Крисмен.

Когда она встретила своего возлюбленного Габриэла, с которым переписывалась благодаря привычным письмам через почту и который оказался по образованию историком, супруги решили показывать особенности жизни в конце 19 века. Благодаря энтузиазму, супруги также создали собственный блог на Youtube, однако дома они не держат техники.

"Как писательница, я люблю думать о себе как об экскурсоводе в прошлое. С помощью своих книг я провожу людям частные экскурсии по викторианской эпохе. Одна из причин, почему я пишу свои рукописи вручную, заключается в том, чтобы убедиться, что мой собственный голос прозвучит, чего не произошло бы с помощью цифрового письма или инструментов ИИ. Наши индивидуальные голоса являются прекрасной частью нашей человечности, и мы должны постоянно их развивать, не позволяя механизмам перекрывать их", — признается женщина.

Госпожа Крисмен в своей библиотеке (фото: Sarah Chrisman)

Журналисты пишут, что пара также занимается хозяйством, выращивает кур, уток, голубей и кроликов, а также занимается садоводством. Всю одежду, которую носят супруги, женщина шьет лично вручную и учитывая правила тогдашней моды.

Госпожа Крисмен рассказывает, что ее не воспринимали из-за нарядов времен 19 века, когда она выходила в магазин или в люди. В адрес женщины часто поступали угрозы и насмешки, однако женщина не обращает на это внимания и говорит, что они решили переехать с мужем из Сиэтла в другое место, где чувствуют себя вместе комфортно.

Сара Крисмен со своим мужем Гэбриэлем (фото: Sarah Chrisman)

По словам писательницы, она с мужем адаптировала многие вещи из современного времени к эпохе викторианства: способы приготовления пищи, кофе, сладости и напитки. Хотя сначала ей не удавалось устроить все к стандартам эпохи, однако полученный результат стоил того.

"В мире так много вещей, которые стоят людям таких денег и требуют столько ресурсов. Но вопрос в том — почему они их имеют, если ими не пользуются? Потому что так нужно? На самом деле людям следует спросить себя: действительно ли такая жизнь как сейчас стоит затрат стресса, денег, времени? Если нет, тогда, возможно, пришло время подумать и выбрать что-то, что может быть лучшим выбором", — констатирует госпожа Крисмен.

Ранее сообщалось, как викторианский дом превратили в современное здание. Архитекторы решили дать ему "вторую жизнь", добавив оригинальные элементы отделки и декора как снаружи, так и внутри здания.

Впоследствии стало известно, какие недостатки имеет современный дом, который стоит более 1,5 млн долларов. Инспектор Эндрю Матсон из США, который проверял сооружение, нашел десятки дефектов — от коррозии до сломанных замков.