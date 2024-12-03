Заброшенный офис в Лондоне превратили в оригинальный треугольный дом: как он выглядит (фото)

Старый лондонский дом времен Викторианской эпохи был заброшен на протяжении лет. Архитекторы решили дать ему "вторую жизнь", добавив оригинальные элементы отделки и декора как снаружи, так и внутри здания.

Архитектурное бюро Лондона взяло на реконструкцию древний заброшенный трехэтажный офис и превратило его в помещение треугольной формы. Об истории трансформации дома пишет издание ArchDaily.

СМИ пишет, что это здание было построено во времена королевы Виктории и имело один этаж, впоследствии к нему добавили еще два. Странная форма дома связана с тем, на каком земельном участке находится сам объект, что заставило архитекторов искать необычное решение.

В самом проекте предусматривалась двухуровневая внутренняя планировка с двумя уровнями — с более высоким передним и более низким задним. Это способствовало бы созданию полноценного пространства для отдыха, где могли расположить приватную террасу

Спереди здания архитекторы разместили полузакрытый внутренний двор, который является одновременно зимним садом. Его главный вход отделен от улицы, а в этом месте можно хранить велосипеды или другие вещи.

На первом этаже оставили открытую планировку, где размещены кухня и жилые помещения. В самом доме есть три спальни, где для каждой присутствует ванная комната. Также архитекторы добавили больше источников света — оставили просторные окна, добавили стеклянные входные двери, обустроили стеклянную крышу на кухне, а также добавили мансардное окно.

Снаружи дом тоже претерпел отделку: вход покрыли краской антрацитового цвета, добавив пилястры, что перекликается с цветом кирпича. Также пристройка выполнена по схеме и элементам, что имеют рядом прилегающие здания.

Напомним, Фокус рассказывал, как дом из фильма "Один дома" изменился за 34 года. Дом был выставлен на продажу за 5,2 млн долларов. Новый владелец провел ремонт, оформив комнаты в светлых тонах с преобладанием серого, белого и серебристого, что не особо понравилось поклонникам фильма.

Также мы писали, что исторический дом превратил деревню в "парк развлечений". Семья Паркера и Пассмор, которая купила отель за 1,2 млн фунтов, обвиняется в нарушении порядка из-за шумных вечеринок с джакузи.