Покинутий офіс у Лондоні перетворили на оригінальний трикутний будинок: як виглядає (фото)

Старий лондонський будинок часів Вікторіанської епохи був занедбаний протягом років. Архітектори вирішили дати йому "друге життя", додавши оригінальні елементи оздоблення та декору як ззовні, так і всередині будівлі.

Архітектурне бюро Лондона взяло на реконструкцію давній занедбаний триповерховий офіс і перетворило його на помешкання трикутної форми. Про історію трансформацію будинку пише видання ArchDaily.

ЗМІ пише, що ця будівля була побудована в часи королеви Вікторії та мала один поверх, згодом до нього додали ще два. Дивна форма будинку пов'язана з тим, на якій земельній ділянці перебуває сам об'єкт, що змусило архітекторів шукати незвичне рішення.

У самому проєкті передбачалося дворівневе внутрішнє планування з двома рівнями — з вищим переднім і нижчим заднім. Це сприяло б створенню повноцінного простору для відпочинку, де могли розташувати приватну терасу

Спереду будівлі архітектори розмістили напівзакритий внутрішній двір, який є водночас зимовим садом. Його головний вхід відділений від вулиці, а в цьому місці можна зберігати велосипеди чи інші речі.

На першому поверсі залишили відкрите планування, де розміщені кухня і житлові приміщення. В самому будинку є три спальні, де для кожної присутня ванна кімната. Також архітектори додали більше джерел світла — залишили просторі вікна, додали скляні вхідні двері, облаштували скляний дах на кухні, а також додали мансардне вікно.

Ззовні будинок теж зазнав оздоблення: вхід покрили фарбою антрацитового кольору, додавши пілястри, що перегукується з кольором цегли. Також прибудова виконана за схемою і елементами, що мають поруч прилеглі будівлі.

Нагадаємо, Фокус розповідав, як будинок з фільму "Один вдома" змінився за 34 роки. Будинок було виставлено на продаж за 5,2 млн доларів. Новий власник провів ремонт, оформивши кімнати у світлих тонах із переважанням сірого, білого і сріблястого, що не особливо сподобалося шанувальникам фільму.

Також ми писали, що історичний будинок перетворив село на "парк розваг". Сім'я Паркера і Пассмор, яка купила готель за 1,2 млн фунтів, звинувачується в порушенні порядку через галасливі вечірки з джакузі.