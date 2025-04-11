Покупка мечты или кошмар: мужчина показал, что скрывает дом за $1,6 млн (видео)

Дом за 1,6 миллиона долларов должен был стать мечтой любого покупателя, но вместо этого вызвал бурю обсуждений. Инспектор Эндрю Матсон из США, проверявший постройку, нашел десятки дефектов, от коррозии до сломанных замков.

Related video

Об этом американец рассказал в одном из своих роликов в TikTok, которые быстро стало вирусным и набрало более 1,2 млн просмотра.

В США профессиональный инспектор недвижимости Эндрю Матсон вызвал бурную реакцию в соцсетях после публикации видео с осмотра роскошного дома стоимостью 1,6 миллиона долларов. Несмотря на статус "элитного жилья", построенного всего два года назад, здание оказалось в плачевном состоянии.

На видео, которое стремительно набирает популярность в TikTok, Матсон делится шокирующими находками. В доме с пятью спальнями обнаружены ржавеющие стальные перемычки, приводящие к трещинам в кирпичной кладке, дефекты в крыше, сломанные замки, расшатанные перила, неисправности в ванной комнате и поврежденные оконные элементы.

По словам эксперта, здание возводилось "с нуля" и не использовало элементы предыдущих построек, однако выполнено с серьезными нарушениями. Матсон подчеркнул, что большинство проблем являются следствием низкого качества строительства и могут привести к серьезным структурным повреждениям в будущем.

Пользователи TikTok выразили недоумение и возмущение: как столь дорогой объект мог быть построен с такими просчетами.

"Ого, я больше не завидую этим домам, когда прохожу мимо них в этом районе", — написал один из них.

Ранее Фокус сообщал, что девушки арендовали частную виллу, а утром заметили нежданного гостя в бассейне. Австралийки Карина и Белла были уверены, что сняли жилье на двоих, но внезапный визит соседа в 6 утра показал обратное.

Также стало известно, что супруги выставили на продажу дом за 3 млн фунтов, который получили бесплатно. Мама троих детей Рэйчел Рейд, выигравшая в прошлом году элитный особняк в Суррее через розыгрыш от компании Omaze, до сих пор не нашла покупателя и недавно снизила цену на свой призовой дом.