Купівля мрії або кошмар: чоловік показав, що приховує будинок за $1,6 млн (відео)

Будинок за 1,6 мільйона доларів мав стати мрією будь-якого покупця, але замість цього викликав бурю обговорень. Інспектор Ендрю Матсон зі США, який перевіряв споруду, знайшов десятки дефектів, від корозії до зламаних замків.

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Про це американець розповів в одному зі своїх роликів у TikTok, які швидко стали вірусними і набрали понад 1,2 млн переглядів.

У США професійний інспектор нерухомості Ендрю Матсон викликав бурхливу реакцію в соцмережах після публікації відео з огляду розкішного будинку вартістю 1,6 мільйона доларів. Попри статус "елітного житла", побудованого лише два роки тому, будівля опинилася в жалюгідному стані.

На відео, яке стрімко набирає популярність у TikTok, Матсон ділиться шокуючими знахідками. У будинку з п'ятьма спальнями виявлено сталеві перемички, що іржавіють і призводять до тріщин у цегляній кладці, дефекти в даху, зламані замки, розхитані поручні, несправності у ванній кімнаті та пошкоджені віконні елементи.

За словами експерта, будівля зводилася "з нуля" і не використовувала елементи попередніх споруд, проте виконана з серйозними порушеннями. Матсон підкреслив, що більшість проблем є наслідком низької якості будівництва і можуть призвести до серйозних структурних пошкоджень у майбутньому.

Користувачі TikTok висловили здивування й обурення: як такий дорогий об'єкт міг бути побудований із такими прорахунками.

"Ого, я більше не заздрю цим будинкам, коли проходжу повз них у цьому районі", — написав один із них.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчата орендували приватну віллу, а вранці помітили нежданого гостя в басейні. Австралійки Карина і Белла були впевнені, що зняли житло на двох, але раптовий візит сусіда о 6 ранку засвідчив протилежне.

Також стало відомо, що подружжя виставило на продаж будинок за 3 млн фунтів, який отримало безкоштовно. Мама трьох дітей Рейчел Рейд, яка торік виграла елітний особняк у Сурреї через розіграш від компанії Omaze, досі не знайшла покупця і нещодавно знизила ціну на свій призовий будинок.