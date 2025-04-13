"Не маю телефона і ношу корсети": жінка розповіла, що живе як у вікторіанську епоху (фото, відео)

Авторка й історикиня Сара Крісмен завжди вважала, що живе не у своїй епосі, а саме вікторіанські часи вважає ідеалом. Тому вона дотримується моди, манер та занять тих часів, не користується телефоном і любить носити корсети.

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Про це повідомляє британський таблоїд Metro.

Журналісти пишуть, що в домі авторки неможливо знайти телевізор, смартфон чи інші сучасні прилади. Вона як віддана фанатка вікторіанської епохи полюбляє готувати за рецептами 19 сторіччя, а своє дозвілля проводить за книжками, шиттям чи розмовами з чоловіком.

"Я завжди мала відчуття, що народилася не в своїй епосі. Ось тому я люблю носити корсети, кататися на старовинних велосипедах і не маю навіть звичайного телефона. Це дозволяє мені почуватися щасливою", — зізнається пані Крісмен.

Коли вона зустріла свого коханого Габріела, з яким листувалася завдяки звичним листам через пошту і який виявився за освітою є істориком, подружжя вирішило показувати особливості життя наприкінці 19 сторіччя. Завдяки ентузіазму, подружжя також створило власний блог на Youtube, однак удома вони не тримають техніки.

"Як письменниця, я люблю думати про себе як про екскурсовода в минуле. За допомогою своїх книг я проводжу людям приватні екскурсії вікторіанською епохою. Одна з причин, чому я пишу свої рукописи вручну, полягає в тому, щоб переконатися, що мій власний голос прозвучить, чого не сталося б за допомогою цифрового письма чи інструментів ШІ. Наші індивідуальні голоси є прекрасною частиною нашої людяності, і ми повинні постійно їх розвивати, не дозволяючи механізмам перекривати їх", — зізнається жінка.

Пані Крісмен у своїй бібліотеці (фото: Sarah Chrisman)

Журналісти пишуть, що пара також займається господарством, вирощує курей, качок, голубів і кролів, а також займається садівництвом. Весь одяг, який носить подружжя, жінка шиє особисто вручну та враховуючи правила тодішньої моди.

Пані Крісмен розповідає, що її не сприймали через наряди часів 19 сторіччя, коли вона виходила до магазину чи в люди. На адресу жінки часто надходили погрози та насмішки, однак жінка не звертає на це уваги та каже, що вони вирішили переїхати з чоловіком з Сієтла в інше місце, де почуваються разом комфортно.

Сара Крісмен зі своїм чоловіком Гебріелем (фото: Sarah Chrisman)

За словами письменниці, вона з чоловіком адаптувала багато речей з сучасного часу до епохи вікторіанства: способи приготування їжі, каву, солодощі та напої. Хоча спочатку їй не вдавалося влаштувати все до стандартів епохи, однак отриманий результат був вартий того.

"У світі с так багато речей, які коштують людям таких грошей і потребують стільки ресурсів. Але питання в тому — чому вони їх мають, якщо ними не користуються? Бо так потрібно? Насправді людям слід запитати себе: чи справді таке життя як зараз варте витрат стресу, грошей, часу? Якщо ні, тоді, можливо, настав час подумати та вибрати щось, що може бути кращим вибором", — констатує пані Крісмен.

Раніше повідомлялося, як вікторіанський будинок перетворили в сучасну будівлю. Архітектори вирішили дати йому "друге життя", додавши оригінальні елементи оздоблення та декору як ззовні, так і всередині будівлі.

Згодом стало відомо, які недоліки має сучасний будинок, який вартує понад 1,5 млн доларів. Інспектор Ендрю Матсон зі США, який перевіряв споруду, знайшов десятки дефектів — від корозії до зламаних замків.