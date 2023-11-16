"Наче жертва чуми": сильна алергія на засіб для вій спотворила обличчя дівчини (фото)

На відновлення шкіри перукарці Харлі Ватсон знадобиться аж два роки, кажуть медики.

Related video

24-річна перукарка Харлі Ватсон з британського міста Кейлі боялася виходити на роботу через аномальну алергічну реакцію на косметичний засіб для розпушення і подовження вій. У дівчини сильно опухли повіки та з’явилося подразнення навколо очей, пише таблоїд The Sun.

Важливо

Сколихнула TikTok: блогерка показала найстрашніший макіяж (відео)

"Я була схожою на жертву чуми. Одна клієнтка так злякалася, що схопила пальто й втекла за двері. Вона була не єдиною, хто покинув салон, перш ніж я могла хоч щось пояснити", – розповідає Харлі.

Експерти зазначають, що перед застосуванням подібних засобів рекомендується провести тест. Клієнти мають почекати щонайменше 24 години, щоб побачити, чи не викликає розчин алергічної реакції. За словами Ватсон, вона дотримувалась цієї поради, але перші симптоми проявились не одразу.

"Важко повірити, що 40-хвилинна процедура у подруги-косметолога залишить мені такий шрам на все життя. У перші дні я навіть не могла відкрити очей і майже нічого не бачила", – додає вона.

24-річна перукарка Харлі Ватсон Фото: The Sun

Дівчина зараз приймає спеціальні щоденні ліки, щоб зняти страшні симптоми. Їй призначили антигістамінні препарати і сказали використовувати крем на водній основі, щоб зупинити почервоніння. За висновком медиків, на відновлення шкіри їй знадобиться аж два роки.

Через два місяці після інциденту Харлі звільнилась з роботи. Вона не збирається подавати позов до суду на виробника косметичного засобу, хоча чітко дотримувалась інструкції.

Раніше Фокус писав про 46-річну Елізабет Роуз, яка зіткнулася з жахливим випробуванням, коли зрозуміла, що її "тимчасове" татуювання на Геловін не зникає. Тривожності ситуації додавало те, що наступного дня в неї була запланована важлива зустріч.

А от Лхураї Лі з Великої Британії витрачає кілька годин на день на те, щоб пофарбувати свою шкіру в синій колір і відчути себе прибульцем. Розпочавши цей ритуал понад п'ять років тому, жінка стверджує, що вона відчуває себе інопланетянкою.