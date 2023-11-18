2 млн переглядів: чужі речі в покинутому особняку зацікавили користувачів TikTok (відео)
Користувачі соцмережі після перегляду ролика задаються запитанням, що змушує сім'ю зникати, не взявши жодної речі.
Вірусне відео в соцмережі TikTok, яке демонструє речі, покинуті власниками особняка в Шотландії, зібрало 2 мільйони переглядів. Про це пише Express.
Найімовірніше, на думку видання, користувачів приваблює підпис, який запитує, що змушує сім'ю зникнути так швидко, що на столах залишилися навіть напівпорожні пляшки з пивом.
"Ми не могли повірити в те, що знайшли всередині гниючим", — пишуть у соцмережі під покинутим особняком.
Зовні в особняку забиті вікна, і він вкритий мохом, що дає змогу припустити, на думку Express, — він стояв занедбаним уже багато років.
@abandoned.scotland Abandoned Mansion full of the family belongings 🥺🥺🥺 #fyp #foryou #explorer #abandonedplaces #abandoned #explore #abandonedbuilding #abandonedhouse #explorepage #abandonedbuilding #exploringabandonedplaces #abandonedmansion ♬ Heartbeats - Jose Gonzalez
"На кадрах видно "несподівані" речі, залишені всередині старого особняка, наприклад, старе піаніно, вкрите павутиною, з відсутніми клавішами. Старий більярдний стіл і антикварні меблі залишилися всередині, збираючи кілька дюймів пилу, а зі стін облупилася фарба", — розповідає видання.
Особняк наповнений густим пилом, що вкриває вікна та двері, а на землі лежать уламки. Коли камера переміщається з кімнати в кімнату, на столах навіть видно напіввипиті пляшки пива.
"Кожна кімната була повна, наче сім'я просто зникла. Що змушує сім'ю зникати, не взявши жодної речі?" — констатують користувачі TikToka.Важливо
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