2 млн переглядів: чужі речі в покинутому особняку зацікавили користувачів TikTok (відео)

Користувачі соцмережі після перегляду ролика задаються запитанням, що змушує сім'ю зникати, не взявши жодної речі.

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Вірусне відео в соцмережі TikTok, яке демонструє речі, покинуті власниками особняка в Шотландії, зібрало 2 мільйони переглядів. Про це пише Express.

Найімовірніше, на думку видання, користувачів приваблює підпис, який запитує, що змушує сім'ю зникнути так швидко, що на столах залишилися навіть напівпорожні пляшки з пивом.

"Ми не могли повірити в те, що знайшли всередині гниючим", — пишуть у соцмережі під покинутим особняком.

Зовні в особняку забиті вікна, і він вкритий мохом, що дає змогу припустити, на думку Express, — він стояв занедбаним уже багато років.

"На кадрах видно "несподівані" речі, залишені всередині старого особняка, наприклад, старе піаніно, вкрите павутиною, з відсутніми клавішами. Старий більярдний стіл і антикварні меблі залишилися всередині, збираючи кілька дюймів пилу, а зі стін облупилася фарба", — розповідає видання.

Особняк наповнений густим пилом, що вкриває вікна та двері, а на землі лежать уламки. Коли камера переміщається з кімнати в кімнату, на столах навіть видно напіввипиті пляшки пива.

"Кожна кімната була повна, наче сім'я просто зникла. Що змушує сім'ю зникати, не взявши жодної речі?" — констатують користувачі TikToka.

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