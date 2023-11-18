2 млн просмотров: чужие вещи в заброшенном особняке заинтересовали пользователей TikTok (видео)
Пользователи соцсети после просмотра ролика задаются вопросом, что заставляет семью исчезать, не взяв ни единой вещи.
Вирусное видео в соцсети TikTok, которое демонстрирует вещи, брошенные владельцами особняка в Шотландии, собрало 2 миллиона просмотров. Об этом пишет Express.
Скорее всего, по мнению издания, пользователей привлекает подпись, которая спрашивает, что заставляет семью исчезнуть так быстро, что на столах остались даже полупустые бутылки с пивом.
"Мы не могли поверить в то, что нашли внутри гниющим", — пишут в соцсети под заброшенным особняком.
Снаружи в особняке заколочены окна, и он покрыт мхом, что позволяет предположить, по мнению Express, — он стоял заброшенным уже много лет.
@abandoned.scotland Abandoned Mansion full of the family belongings 🥺🥺🥺 #fyp #foryou #explorer #abandonedplaces #abandoned #explore #abandonedbuilding #abandonedhouse #explorepage #abandonedbuilding #exploringabandonedplaces #abandonedmansion ♬ Heartbeats - Jose Gonzalez
"На кадрах видны "неожиданные" вещи, оставленные внутри старого особняка, например, старое пианино, покрытое паутиной, с отсутствующими клавишами. Старый бильярдный стол и антикварная мебель остались внутри, собирая несколько дюймов пыли, а со стен облупилась краска", — рассказывает издание.
Особняк наполнен густой пылью, покрывающей окна и двери, а на земле лежат обломки. Когда камера перемещается из комнаты в комнату, на столах даже видны полувыпитые бутылки пива.
"Каждая комната была полна, как будто семья просто исчезла. Что заставляет семью исчезать, не взяв ни единой вещи?" — констатируют пользователи TikToka.Важно
Ранее Фокус писал, что в США женщину не пускали в туалет в супермаркете из-за возраста. Девушка была возмущена тем, что ее попросили предъявить удостоверение личности, чтобы воспользоваться уборной.
Также сообщалось, что в США сотрудник супермаркета втыкал в продукты швейные иголки. Покупатели магазина Trexlertown вернули покупки. После расследования сотрудники полиции обнаружили 11 швейных игл в различных товарах.