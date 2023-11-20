Село у Перу тероризують 2-метрові істоти у бронежилетах: поліція знайшла пояснення (відео)

Мешканці тропічних лісів страждають від нападів таємничих істот із жовтими очима. Місцева влада спростувала чутки про інопланетян та заявила, що селян навмисно налякали реальні люди.

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У селі Сан-Антоніо-де-Пінтуяку, що знаходиться в регіоні тропічних лісів Амазонки в Перу, відбуваються загадкові напади. Місцеві вірять, що їх тероризують "7-футові інопланетяни, які обдирають обличчя". Деталями поділились у Daily Star.

Місяць тому почали ходити чутки, що селяни налякані та почали патрулювати щовечора місцевість. Для того, щоб огляд на територію був кращій, мешканці села навіть випалили понад 2 гектари дерев.

Фото з місця подій Фото: Mirror

Зі слів місцевих, відповідальні за напади "тварини" мають зріст приблизно 2,1 метра та жовті очі. Окрім того, вони нібито одягнені в чорні бронежилети та шоломи овальної форми.

Дослідник Тімоті Альберіно не виключав, що село можуть тероризувати інопланетяни або "нелюди". Він провів власне розслідування на місці подій та поговорив з дівчиною, яку ці створіння нібито викрадали.

15-річна Талія стверджує, що її спіймали таємничі істоти та укололи шприцом у ніс. Після ін’єкції та нанесення знеболювального крему на обличчя "нелюди" нібито зробили на шиї дівчинки "два глибокі розрізи". Потім вони стягнули шоломи та втекли в джунглі.

"Хоча я не можу сказати напевно, хто злочинці в Перу, я можу однозначно підтвердити, що це явище є реальним і триває. Моя гіпотеза полягає в тому, що вони є мерзенними людьми, які володіють технологіями інопланетян зі зворотною інженерією і, можливо, працюють з нелюдською фракцією", — заявив Альберіно.

Фото з місця подій Фото: Mirror

Однак у Mirror опублікували інформацію, що про напад інопланетян не йдеться.

Альберіно підтвердив, що в селі "усі дуже напружені", а чоловіки "перебувають у стані підвищеної пильності". Водночас він зізнався, що не вірить у зловісну атаку інопланетних істот.

Місцева влада також спростувала чутки, запущені селянами. Натомість представники влади заявили, що напади, ймовірно, були організовані людьми.

"У найгіршому випадку це міжнародна організація збирачів органів або секс-торгівців, які володіють надсекретним обладнанням і використовують його, щоб зробити щось дуже зловісне. Я щиро вірю, що саме з цим ми мали справу", — зазначив Альберіно.

За даними ЗМІ, на місце інцидентів викликали поліцію. Правоохоронці припускають, що нападники хотіли відігнати місцевих та отримати їхні землі. Для відлякування населення невідомі могли використовувати дрони та різні театральні прийоми.

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