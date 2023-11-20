Село в Перу терроризируют 2-метровые существа в бронежилетах: полиция нашла объяснение (видео)

Жители тропических лесов страдают от нападений таинственных существ с желтыми глазами. Местные власти опровергли слухи об инопланетянах и заявили, что селян намеренно напугали реальные люди.

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В деревне Сан-Антонио-де-Пинтуяку, что находится в регионе тропических лесов Амазонки в Перу, происходят загадочные нападения. Местные верят, что их терроризируют "7-футовые инопланетяне, которые обдирают лица". Деталями поделились в Daily Star.

Месяц назад начали ходить слухи, что селяне напуганы и начали патрулировать каждый вечер местность. Для того чтобы обзор на территорию был лучше, жители села даже выжгли более 2 гектаров деревьев.

Фото с места событий Фото: Mirror

По словам местных, ответственные за нападения "животные" имеют рост примерно 2,1 метра и желтые глаза. Кроме того, они якобы одеты в черные бронежилеты и шлемы овальной формы.

Исследователь Тимоти Альберино не исключал, что село могут терроризировать инопланетяне или "нелюди". Он провел собственное расследование на месте событий и поговорил с девушкой, которую эти создания якобы похищали.

15-летняя Талия утверждает, что ее поймали таинственные существа и укололи шприцем в нос. После инъекции и нанесения обезболивающего крема на лицо "нелюди" якобы сделали на шее девочки "два глубоких разреза". Затем они стянули шлемы и скрылись в джунглях.

"Хотя я не могу сказать наверняка, кто преступники в Перу, я могу однозначно подтвердить, что это явление является реальным и продолжается. Моя гипотеза заключается в том, что они являются мерзкими людьми, которые владеют технологиями инопланетян с обратной инженерией и, возможно, работают с нечеловеческой фракцией", — заявил Альберино.

Фото с места событий Фото: Mirror

Однако в Mirror опубликовали информацию, что о нападении инопланетян речь не идет.

Альберино подтвердил, что в селе "все очень напряжены", а мужчины "находятся в состоянии повышенной бдительности". В то же время он признался, что не верит в зловещую атаку инопланетных существ.

Местные власти также опровергли слухи, запущенные селянами. Зато представители власти заявили, что нападения, вероятно, были организованы людьми.

"В худшем случае это международная организация похитителей органов или секс-торговцев, которые владеют сверхсекретным оборудованием и используют его, чтобы сделать что-то очень зловещее. Я искренне верю, что именно с этим мы имели дело", — отметил Альберино.

По данным СМИ, на место инцидентов вызвали полицию. Правоохранители предполагают, что нападавшие хотели отогнать местных и получить их земли. Для отпугивания населения неизвестные могли использовать дроны и различные театральные приемы.

Напомним, женщина случайно приютила у себя дома настоящего волка. Она была убеждена, что принесла щенка, пока не обратила внимание на его глаза.

Британская телепродюсер проживает в старой больнице и утверждает, что столкнулась там с паранормальными явлениями. Женщина поселилась в таком месте из-за того, что не смогла найти дешевое жилье.