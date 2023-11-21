"Ніколи не втрачайте надію": чоловік отримав посилку з AliExpress через 4 роки

Нітін Агарвал думав, що ніколи не отримає своє замовлення, але воно все ж таки прийшло, хоча й через чотири роки. Чоловік закликав інших людей у соцмережах ніколи не впадати у відчай, адже "диво" може трапитися з кожним.

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Один чоловік із Делі (Індія) поділився цікавою розповіддю про товар, який він замовив на AliExpress майже чотири роки тому, тобто ще до пандемії COVID-19. Про цю історію згадав користувач популярного форуму Reddit з нікнеймом "aaffpp".

Технічний фахівець із Делі, на ім'я Нітін Агарвал розповів, що товар, який він замовив 2019 року в онлайновій роздрібній службі, нарешті доставили йому після чотирирічного очікування.

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Видання India Today зазначає, що AliExpress було заборонено в Індії. Однак ще певний час тому він був популярним сайтом для індійських технарів, насамперед тому, що на цьому популярному онлайн-майданчику продавалася дешева електроніка. Деякі пристрої, яких не було в країні, можна було замовити з Китаю. Один із жителів Делі поділився цікавою розповіддю про товар, який він замовив на AliExpress майже чотири роки тому, тобто ще до пандемії COVID-19. Він думав, що ніколи його не отримає, але посилка прийшла, хоча й через чотири роки.

У своєму повідомленні в Twitter Агарвал висловив своє здивування і закликав інших не втрачати надії. Він згадав, що AliExpress вже заборонили в Індії, але він встиг зробити покупку до цього.

"Ніколи не втрачайте надію! Я замовив це на Ali Express (тепер забороненому в Індії) ще 2019 року, і сьогодні посилка була доставлена", — написав чоловік.

Твіт чоловіка став популярним у соцмережах Фото: Reddit

Хоча Агарвал не розкрив подробиць про товар і причину затримки, його історія слугує унікальним прикладом про непередбачуваність онлайн-покупок. Твіт чоловіка став популярним у соцмережах і викликав реакцію інших користувачів. Один із них написав, що теж зробив замовлення на щось у 2019 році.

"Я замовив 2 товари у 2019 році в грудні. Тож я можу сподіватися, що коли-небудь їх доставлять", — написав один із користувачів.

Видання India Today зазначає, що в червні 2020 року уряд Індії заборонив AliExpress, а також 58 інших китайських застосунків, пославшись на проблеми безпеки.

Раніше Фокус повідомляв, що в меню пасажирів бізнес-класу знайшли "собачу їжу". На літаках одного з авіаперевізників їжа в списку страв виявилася призначеною не зовсім для людей. Подібний казус змусив багатьох користувачів у соцмережах почати жартувати, оскільки курйозний знімок "завірусився".

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