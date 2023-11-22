Якою виросла дівчинка, котра народилась з вагою менше кілограма (фото)

За словами лікарів, у недоношеної дитини з вродженою патологією серця було вкрай мало шансів вижити. Однак сталося чудо і після 158 днів, проведених у відділенні інтенсивної терапії, мама з немовлям повернулися додому.

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37-річна Коллін Веймер з Нью-Джерсі (США) народила доньку з екстремально низькою вагою – всього два фунти (менше одного кілограма). У перші тижні після появи на світ дитина, яку назвали Саллі, перенесла серйозну операцію на серці. На щастя, вона вижила і після 158 днів, проведених у відділенні інтенсивної терапії Дитячої лікарні Філадельфії, повернулася додому. Фотографії малюка опублікувало видання People.

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На етапі вагітності Коллін уже знала, що у її дочки вроджена вада серця. Окрім того, жінка мала досвід важких попередніх пологів, бо її старша дочка Куїн народилася недоношеною на 28 тижні. Тоді лікарі діагностували у пацієнтки ще й прееклампсію – підвищення артеріального тиску під час вагітності.

Лікарка Елізабет Гольдмунц дуже хвилювалась, що немовля з патологією серця також може народитися передчасно. Вона стверджувала, що це значно ускладнить пологи. Але саме так і сталося.

Спочатку Саллі перевезли у відділення інтенсивної терапії серця лікарні CHOP. Приблизно через тиждень немовля трохи набрало ваги і його успішно прооперували.

Саллі після операції Фото: People Саллі після операції

Згадуючи про цей страшний час, Веймер дякує своїй сім'ї, насамперед батькам та свекрусі, які доглядали її старших дітей.

У вересні цьогоріч Саллі з мамою виписали додому. Їй зараз 7 місяців.

"Просто дивовижно, що наша дочка змогла пройти через це й стати такою милою маленькою особистістю. Обожнюємо її", – додає Веймер.

Крихітка Саллі Крихітка Саллі

Раніше Фокус повідомляв, що у Великій Британії народилося одне з найменших в історії немовлят. Маленька дівчинка після пологів мала всього 328 грам і все життя провела в лікарні. Лікарі доклали колосальної кількості зусиль, щоб зберегти їй життя. Народилася дитина на п'ять місяців раніше визначеного терміну, що і призвело до проблем.

До того ж ми розповідали про ще одну неймовірну історію: у гірському селі Тіццола в регіоні Емілія-Романья на півночі Італії, де проживає менше ніж 30 осіб, уперше за 30 років народилася дитина. Хлопчик народився в сім'ї Сімони Альбертіні та Томаса Річелді.