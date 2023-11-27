"Застряг" у сьогоденні: чоловік втрачає пам'ять кожні 30 секунд через рідкісний вірус (відео)

Клайв Ворінг живе без спогадів уже чотири десятиліття, що вважається найважчим випадком амнезії в історії медицини. Чоловік не пам'ятає минулого і "застряг" у сьогоденні.

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Понад 40 останніх років 85-річний музикант Клайв Ворінг із Великої Британії проводить щодня, "прокидаючись" приблизно кожні 20-30 секунд і "перезапускаючи" свою свідомість заново. Про цю історію згадує Daily Stars.

Щоразу, коли чоловік бачить свою дружину, він вітає її так, немов вони не бачилися багато років. Однак потім буквально в одну мить все забувається, і його спогади стираються.

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Протягом чотирьох десятиліть музикант вважав, що лише нещодавно прокинувся від коматозного стану. Але насправді чоловік живе з найруйнівнішим на сьогодні випадком амнезії в історії медицини, оскільки 1985 року він був уражений рідкісним мозковим вірусом. Після легкої форми герпесу Клайв почав відчувати антероградну і ретроградну амнезію, що означає, що він не пам'ятає минулого і "застряг у сьогоденні". Британець не в змозі створювати нові спогади.

Чоловік не пам'ятає ні свого дитинства, ні імен своїх дітей від попереднього шлюбу. Він запам'ятовує моменти тривалістю від 7 до 30 секунд, але, як не дивно, пам'ятає, як грав музику і як сильно любить свою дружину.

Чоловік не в змозі створювати нові спогади Фото: OnlyHuman/Youtube

До трагедії Клайв був піаністом і музикантом, відомим редагуванням творів Орландо де Лассуса. Він працював у Вестмінстерському соборі тенором-кліриком, був хормейстером у Ковент-Гардені й в хорі London Sinfonietta. Коли він заразився вірусом, то працював на радіостанції BBC Radio 3 і йому було близько 40 років. Відтоді він проводить кожен день, "прокидаючись" приблизно кожні 30 секунд, "перезапускаючи" свою свідомість заново.

"Його здатність сприймати побачене і почуте не постраждала. Але, схоже, він був не в змозі зберегти враження про що-небудь більш ніж на мить. Кожне кліпання, кожен погляд у далечінь і назад відкривав йому абсолютно новий вигляд. Я спробувала уявити собі, як це було для нього. Щось схоже на фільм із поганою спадкоємністю: склянка наполовину порожня, потім повна, цигарка раптом стала довшою, волосся актора то скуйовджене, то гладке", — описала дружина Клайва Дебора їхнє скрутне становище у своїх мемуарах 2005 року "Назавжди сьогодні".

Британець почав вести щоденник, але записи в ньому складалися з тверджень "я не сплю" або "я у свідомості", які повторювалися кожні кілька хвилин. Незабаром він налічував сотні майже однакових сторінок. Видання зазначає, що це стало страшним свідченням психічного стану чоловіка, який називали "нескінченною агонією".

Раніше Фокус повідомляв, що жінку почали переслідувати "аномалії" після пережитої клінічної смерті. Після того як дівчину повернули з того світу, вона по-іншому стала ставитися до свого життя і не боїться того, що чекає на людей наприкінці.

Також стало відомо, що сім'я попрощалася з покійним батьком у нічному клубі. Ролик, знятий під час прощання з покійним, став вірусним у соцмережах по всьому світу. Його сім'я вирішила, що його відкрита труна займе центральне місце на танцмайданчику.