"Щоб захистити дітей": 30-річна жінка видала себе за 13-річну доньку в школі (відео)

Молоду матір визнали винною у злочинному вторгненні на територію школи після того, як вона опублікувала відео, де видає себе за свою доньку і відвідує уроки.

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15 листопада присяжні засудили Кейсі Гарсію до шести місяців умовно і зобов'язали її заплатити штраф у розмірі 700 доларів у зв'язку з інцидентом, що стався 2021 року, коли вона відвідувала заняття в середній школі Сан-Елізаріо (Техас, США) під виглядом своєї дочки-підлітка, повідомляє Odditycentral.

Кейсі Гарсіа, якій на той момент було 30 років, пофарбувала волосся, нанесла на шкіру крем з ефектом автозасмаги, одягла толстовку і маску, щоб бути схожою на свою 13-річну доньку та пройти до школи на уроки.

Вона записала скандальний експеримент і розмістила відео в соціальних мережах, де воно привернуло багато уваги, але зрештою призвело до її арешту.

У вірусному відео під назвою "Чому я видавала себе за свою 13-річну дочку. Груба, але реальна відповідь" Гарсія розповіла, що за допомогою "елементарного маскування", вона пішла до школи, де просто перевірили її посвідчення особи і запитали, чи увійшла вона вже в систему, перш ніж впустити її всередину. Жінка стверджує, що охорону більше турбувала відсутність її смартфона, ніж перевірка її справжньої особистості. Вона могла відвідувати заняття як звичайний підліток.

"Б'юся об заклад, що це зможе зробити хтось інший. Ось чому я це зробила — згодні ви зі мною чи ні", — каже Гарсія у відео.

Стверджується, що Гарсія могла відвідувати всі заняття і ніхто не ставив їй жодних запитань. Однак на останньому уроці вчителька попросила її залишитися.

"Я маю на увазі, що я не курча, але це було нескладно. Я пройшла всі сім уроків, поки остання вчителька, вона була жінкою, не сказала: "Джулі, ти можеш залишитися після уроків?", — розповіла Кейсі. Гарсія ствердно відповіла "так". Але викладачка помітила підміну. "Вона подивилася на мене і сказала: ти не Джулі", — додала мати.

Навіщо вона це зробила

Кейсі Гарсіа пояснює, що вона видавала себе за свою доньку тільки для того, щоб викрити "небезпеку наших шкіл" і "захистити своїх та інших дітей", додавши: "Якщо ви хочете переслідувати мене заради цього, мені більше нема чого сказати".

Розмістивши відео в соціальній мережі, вона хотіла показати, наскільки легко в школу може увійти дорослий.

Чим усе закінчилося

Про інцидент повідомили в офіс шерифа округу Ель-Пасо представники Незалежного шкільного округу Сан-Елізаріо, а Кейсі Гарсію заарештували 4 червня 2021 року. Момент, коли шерифи прийшли до неї додому, щоб заарештувати, вона також записала і також розмістила відео на YouTube.

У листопаді 2023 року Гарсіа було засуджено до шести місяців ув'язнення умовно, 100 годин громадських робіт і штрафу в 700 доларів.

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