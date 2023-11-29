Доводиться платити навіть дітям: жінка бере гроші з родини за вечерю на Різдво (фото)

За словами Керолайн Даддридж, деякі люди кажуть, що вона несправедлива зі своїм планом платежів. Однак жінка все одно вважає, що це хороша ідея. Вона не збирається нічого змінювати найближчим часом.

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Пенсіонерка Керолайн Даддрідж із Великої Британії каже, що їй байдуже, якщо люди вважають її "Скруджем", вона залишає за собою право отримати гроші за різдвяну вечерю від усіх 12 членів своєї сім'ї. Про це пише The Mirror.

Довелося витратитися навіть трирічним дітям.

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64-річна Керолайн Даддрідж бере плату за різдвяну вечерю з 12 членів своєї сім'ї, навіть із дітей. Британку не хвилює, що скажуть люди і що цього року ціни на продукти стали більшими. Пенсіонерка бере з дорослих членів своєї сім'ї від 10 до 15 фунтів стерлінгів (460-670 гривень) залежно від їхнього доходу, а з онуків — залежно від їхнього віку: 12-річна і три дев'ятирічні дитини платять по 5 фунтів стерлінгів (230 гривень), а двом трирічним дітям доводиться розлучатися з 2,50 фунтами стерлінгів (115 гривень).

Бабуся з Кардіффа розповіла, що деякі люди називають її Скруджем і кажуть, що вона несправедлива зі своїм планом платежів, але вона все одно вважає, що це хороша ідея. Британка не збирається нічого змінювати найближчим часом.

"Є кілька людей, які вважають мене трохи Скруджем, але мої друзі думають, що це непогана ідея. Я сподіваюся, що люди не вважатимуть це жахливим і подумають: "Хм, але ж це хороша ідея". Це дуже справедливо. Я не прагну отримати прибуток, я роблю це просто для того, щоб трохи скоротити витрати", — сказала вона, виступаючи на BBC Radio 5 Live минулого року.

Ідея Керолайн виникла 2015 року, коли помер її чоловік Фото: The Sun

У листопаді жінка перевіряє свій банківський рахунок, щоб зрозуміти, хто вніс гроші за різдвяну вечерю. Необхідно встигнути провести платіж до 1 грудня.

"Це телефонний дзвінок, до якого звикли мої п'ятеро дорослих дітей віком 37, 34, 32, 29 і 24 років. Я знаю, що дехто стогнатиме, а я отримуватиму відмовки на кшталт мені не надійшла зарплата або мій банківський рахунок заморожено і можна я залишу це ще на тиждень, але зрештою я отримаю від них гроші на їжу", — каже Керолайн.

Ідея Керолайн виникла 2015 року, коли помер її чоловік, і через його смерть вона не могла дозволити собі влаштувати повноцінну різдвяну вечерю, як це зазвичай буває, без невеликої допомоги сім'ї. Бабуся зізналася, що спочатку її діти "трохи побурчали", але тепер план оплати став традицією для цієї сім'ї.

Довелося витратитися навіть трирічним дітям

Усі гості мають право голосу під час складання меню, яке зазвичай включає вино, безалкогольні напої, різдвяну вечерю, пудинг, різдвяні крекери, горіхи і сир. Пиво можна приносити з собою, але все інше вона робить на найвищому рівні, тож сім'я може з'їсти стільки, скільки зможе.

Раніше Фокус повідомляв, що мама зробила подарунок на Різдво вчительці, який не сподобався доньці. Мати дівчинки хотіла подарувати виховательці своєї дитини щось більш вдумливе і сентиментальне. Для цього вона пішла на досить ризикований крок.

Також стало відомо, що різдвяна реклама довела глядачів до сліз. Один із барів Північної Ірландії зняв ролик про самотнього літнього чоловіка, якому не вистачало спілкування. В один момент удача повернулася до нього і він завів нові знайомства.