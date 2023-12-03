"Між страшним і мирним": в Японії село "заселили" моторошними ляльками (фото)
Японське село Нагоро було на межі зникнення, адже його покинуло багато жителів. Але воно зазнало значних змін завдяки жахливим лялькам. Тепер їх у 10 разів більше, ніж місцевих жителів.
У крихітному селі на віддаленому японському острові Сікоку мешкають сотні моторошних ляльок, які прагнуть зберегти цю територію "населеною", повідомляє Mirror.
Ляльки з'явилися по всьому селу Нагоро, зокрема в школах, на автобусних зупинках, у кафе і навіть на будівельних майданчиках.
Цунамі Айоно створив ляльки на основі реальних людей, які раніше жили в селі. Відтоді воно стало чимось на кшталт туристичної точки і відоме як "Село Опудала".
Хоча люди стікаються, щоб провести деякий час у Нагоро, вони все одно кажуть, що це трохи моторошно.
"Село мене лякало. Воно рівною мірою захоплююче, зворушливе і моторошне. Це данина поваги колишнім жителям нині майже спорожнілого гірського села. Однак поїздка безумовно була варта витрачених зусиль", — поділився оглядач Google Гарет Морріс.
Антоніо Еціо Фраскареллі, який також побував у цьому дивному селі, розповів таке: "Це село... Я не знаю. Концепція між страшним, дивним і мирним... Дорогою до "центру села" ви побачите десятки опудал. Вони розташовані там, де зазвичай люди щось роблять. Уся кімната заповнена "не людьми", які читають, сплять або розмовляють одне з одним. Найдивніша частина — це школа. Усе чисто і доглянуто. Ви бачите будівлю, що має тіні, і жоден інший звук, окрім шуму річки та цикад, не турбує".
Зараз Нагоро повністю складається з літніх місцевих жителів. У цьому селі не народжувалися діти вже понад 20 років.
Ляльки Цунамі починалися як маленьке хобі, але зараз знайшли "власне життя" і перевершують за чисельністю місцевих жителів у 10 разів.
За словами Цунамі Айоно, тепер, коли кількість ляльок збільшилася, подивитися на них стали приїжджати люди з усієї країни і навіть з-за кордону. Цей населений пункт став дуже жвавим.
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