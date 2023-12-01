Українка з "найбільшими у світі щоками" зважилася на нову незвичайну процедуру (фото)

Анастасія Покрещук славиться своєю любов'ю до б'юті-процедур. У соціальних мережах шанувальники найчастіше ставили запитання, скільки часу знадобилося, щоб реалізувати нове захоплення дівчини.

Related video

Українка Анастасія Покрещук, яка має "найбільші у світі щоки", здивувала шанувальників новою косметичною процедурою. Про це повідомляє Mirror.

Дівчина відома своїми екстремальними перетвореннями і незвичайним зовнішнім виглядом. Регулярно вона йде на нові ризики і лягає на хірургічний стіл, після чого ділиться з користувачами мережі результатами своєї трансформації.

Примітно, що ще кілька років тому вона носила мінімум макіяжу, ходила з короткими нігтями, каштановим волоссям і мала не такі екстремальні риси обличчя. Тепер усе значно змінилося.

"Анастасія "збилася з рахунку", скільки процедур їй довелося пройти, збільшуючи щоки, губи і лінію щелепи за допомогою філерів. Вона називає свою зовнішність "прекрасною", також робила ліпосакцію, а нещодавно лягла під ніж для збільшення грудей", — ідеться в повідомленні.

Одна з останніх її нав'язливих ідей — величезні нігті, які більше нагадують кігті. Їх вона показала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, де завдяки своїй діяльності зібрала вже понад 200 тисяч шанувальників. Дизайн нігтів має вигнуту форму яка звужується до тонкого вістря на кінці.

Думка шанувальників розділилася, одні вважають це творіння дуже красивим, а інші не розуміють, як можна ходити з таким манікюром, адже це непрактично. При цьому найпопулярніше запитання було про те, скільки годин майстер витратив на це.

У матеріалі згадують, що сама Анастасія витратила тисячі доларів і кілька років, щоб виглядати екстравагантно. Раніше в дівчини була величезна кількість комплексів, невпевненість у собі. Вона соромилася не тільки своєї зовнішності, але навіть голосу. Через кілька років усе змінилося.

"Після того як я зробила ін'єкції і побачила зміни у своїх щоках, я закохалася в них. Я розумію, що для інших людей вони виглядають дивно, але я не заперечую", — розповідала Анастасія Покрещук.

Раніше повідомлялося, що мешканка Андреа Іванова з найбільшими губами у світі вирішила піти на ще одну процедуру, щоб значно змінити свою зовнішність. Вона хотіла збільшити ще й вилиці, бо вони здавалися їй надто маленькими порівняно з розміром губ.