Не помічали десятки років: дитина побачила яскраву особливість шоколаду Toblerone

Підліток помітив на упаковці шоколадного батончика Toblerone ведмедя, вразивши відкриттям шанувальників цього бренду.

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Хлопчик, у якого розвинене візуальне мислення, помітив приховану особливість логотипу шоколаду Toblerone, яку більшість людей не помічали десятки років. Про це пише Mirror.

Як зазначає видання, цей швейцарський шоколад є незмінним різдвяним фаворитом для багатьох ласунів. Однак мало хто з прихильників Toblerone побачили те, що помітив на упаковці хлопчик, який уперше спробував цей шоколад.

Як з'ясувалося, він зацікавився упаковкою шоколаду і побачив на логотипі батончика силует ведмедя на тлі гори Матергорн у швейцарських Альпах. Мама хлопчика, користувачка соцмережі Х (Twitter), поділилася тим, що побачив її син у мережі, і викликала шквал коментарів. Користувачі зізнавалися, що спостережливий підліток допоміг їм побачити те, чого вони не помічали протягом багатьох десятків років, віддаючи перевагу шоколаду Toblerone перед іншими.

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Насправді, на двоколірному логотипі компанії зображений ведмідь, який стоїть на задніх лапах. З'ясувалося, що шоколад раніше виготовляли у швейцарському місті Берн, а той вважається містом ведмедів. Однак пильний хлопчик побачив і ще одне нововведення на упаковці шоколаду. Тепер стало зрозуміло, що компанія перенесла своє виробництво в Словаччину, а на упаковці написано "Створено в Швейцарії", а не "Зі Швейцарії", як раніше.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав про блогерку Хрисі з американського штату Теннессі, яка розкритикувала незграбне оформлення десерту вартістю 200 доларів (понад 7 тисяч гривень). За її словами, це був подарунок від неї до першого дня народження онуки.