Стюардесу засмоктало в порожнечу: пілоту вдалося посадити літак, у якого зірвало дах (фото)

Двомоторний 110-місний Boeing 737-200 пролетів вже пів дороги, коли раптово втратив тиск у салоні. На борту перебували 89 пасажирів і шість членів екіпажу.

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Дах рейсу 243 авіакомпанії Aloha Airlines з США злетів у повітрі через 20 хвилин після зльоту. Попри складність ситуації пілоту вдалося благополучно посадити літак. Цю неймовірну історію згадали в Daily Star.

Ця історія сталася 28 квітня 1988 року. Більша частина даху літака авіакомпанії Aloha Airlines, що летів між Хіло та Гонолулу на Гаваях, на борту якого перебували 89 пасажирів і шість членів екіпажу, відірвалася і відлетіла під час польоту.

Так, двомоторний 110-місний Boeing 737-200 пролетів вже пів дороги, коли раптово втратив тиск у салоні. Дах Boeing 737 зірвало.

Стюардесу Кларабель Ленсінг, яка обслуговувала пасажирів, засмоктало через отвір. Решта членів екіпажу та пасажирів кричали від жаху і були впевнені, що літак "розвалиться на частини, перш ніж пілот встигне його посадити".

Неймовірно, але пілоти якимось чином змогли знизити літак і приземлилися із запаленим двигуном в аеропорту Кахулуї через тринадцять хвилин після інциденту.

Співробітники екстреної служби на землі не могли повірити в те, що бачать, коли пошкоджений літак наближався. З 95 осіб, які перебували на борту, один загинув і вісім отримали серйозні поранення.

Співробітниця, яка загинула, пропрацювала в галузі 37 років, вона обслуговувала пасажирів в п'ятому ряду, коли її засмоктало в порожнечу. Її тіло так і не знайшли.

Нагадаємо, що розкрито таємницю авіакатастрофи, про яку не знали 20 років. Коли співробітники правоохоронних органів прибули на місце, то виявили основний корпус літака, у якого були відсутні двигун, крила, двері та сидіння.

Раніше повідомлялося, що американка пролітає 2211 км на літаку заради роботи. Софія Челентано підрахувала, що літати туди-сюди між містами дешевше, ніж постійно жити поблизу офісу і ходити на роботу пішки.